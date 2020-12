Κοινωνία

Κορονοϊός: 11 συλλήψεις κάθε μέρα για παράνομες μετακινήσεις και μάσκες

Διπλάσιες του μέσου όροι οι συλλήψεις την Παρασκευή. Σταθερά τετραψήφιος ο ημερήσιος αριθμός παραβάσεων και προστίμων.

Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορονοϊού.

Χθες, Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 66.353 έλεγχοι, από τους οποίους οι 13.128 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.789 παραβάσεις και συνελήφθησαν 21 άτομα, ως ακολούθως:

1.390 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

393 στην Αττική,

192 στη Θεσσαλονίκη,

117 στη Στερεά Ελλάδα,

113 στη Δυτική Ελλάδα,

99 στην Ήπειρο,

91 στην Κεντρική Μακεδονία,

85 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

80 στην Κρήτη,

71 στη Θεσσαλία,

46 στο Βόρειο Αιγαίο,

45 στην Πελοπόννησο,

24 στη Δυτική Μακεδονία,

23 στα Ιόνια Νησιά και

11 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 48.836 ομοειδείς παραβάσεις.

388 για μη χρήση μάσκας – μη τήρηση προβλεπόμενης απόστασης κ.λπ. και επιβλήθηκαν 380 πρόστιμα των 300 ευρώ και 8 των 150 ευρώ, ωςακολούθως:

91 στην Αττική,

44 στη Θεσσαλονίκη,

44 στην Κρήτη,

38 στη Στερεά Ελλάδα,

26 στο Βόρειο Αιγαίο,

26 στην Ήπειρο,

24 στην Κεντρική Μακεδονία,

19 στη Δυτική Μακεδονία,

19 στη Δυτική Ελλάδα,

16 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

14 στα Ιόνια Νησιά,

10 στη Θεσσαλία,

10 στην Πελοπόννησο και

7 στο Νότιο Αιγαίο.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου, έχουν βεβαιωθεί συνολικά 20.157 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 18.993 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.164 των 150 ευρώ.

9 παραβάσεις και 21 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο, κ.α..

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα ακόλουθα διοικητικά πρόστιμα για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων:

στην Αττική, από 5.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε 2 καφέ – μπαρ, στη Θεσσαλονίκη, από 5.000 ευρώ σε κυλικείο και καφέ – ουζερί στο Νότιο Αιγαίο, 3.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας σε κάβα, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 3.000 ευρώ τον ιδιοκτήτη καταστήματος για διοργάνωση παράνομων τυχερών παιγνίων, στη Θεσσαλία, 5.000 ευρώ σε καφέ-μπαρ-αναψυκτηρίου, στην Κρήτη, 3.000 ευρώ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης παράνομων τυχερών παιγνίων, στην Κεντρική Μακεδονία, 3.000 ευρώ σε πλανόδιο μικροπωλητή

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 464 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 489 άτομα, δηλαδή κατά μέσο όρο 11 συλλήψεις κάθε ημέρα

2 για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF Passenger Locator Form από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου έχουν βεβαιωθεί συνολικά 15 ομοειδείς παραβάσεις.