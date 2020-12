Κοινωνία

Η ΕΛΑΣ “ξετρύπωσε” παράνομα εργοστάσια καπνού και τσιγάρων (εικόνες)

Εξαρθρώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις λαθραίων τσιγάρων. Δεκάδες συλλήψεις. Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί.

Εξαρθρώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιείτο συστηματικά στην λαθρεμπορία καπνικών προϊόντων, έχοντας διαμορφώσει «επαγγελματικού» τύπου υποδομή για την παρασκευή, επεξεργασία, συσκευασία και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο της πολύμηνης έρευνας, που διενήργησε το Τμήμα Ασφαλείας Αμαρουσίου, διακριβώθηκε ότι η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιείτο από το έτος 2016, με τους διαφυγόντες δασμούς και φόρους να υπολογίζονται τουλάχιστον σε 19.500.000 ευρώ.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου, υπό το συντονισμό της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βορειοανατολικής Αττικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και ΔΡΑΣΗ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν 39 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο «αρχηγός» της, ενώ παράλληλα ταυτοποιήθηκε η δράση τουλάχιστον ακόμα 8 μελών της.

Εντοπίστηκαν ακόμα 22 συνολικά χώροι που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση σε Ασπρόπυργο, Πέραμα, Άνω Λιόσια, Κηφισιά, Μεταμόρφωση, Αχαρνές, Κορωπί, Μαρκόπουλο αλλά και στη Βοιωτία.



Πρόκειται για:

εγκαταστάσεις δυο εργοστασίων, το ένα για παρασκευή και συσκευασία τσιγάρων, με δυνατότητα παραγωγής 1,1 δισ. τσιγάρων το έτος και το δεύτερο για επεξεργασία καπνού,

εγκαταστάσεις εκτυπωτικού κέντρου (τυπογραφείου), με δυνατότητα παραγωγής ετικετών για 19 δισ. τσιγάρα το έτος,

11 στεγασμένους αποθηκευτικούς χώρους και 5 υπαίθριους βοηθητικούς χώρους, στάθμευσης φορτηγών κ.λπ.

Συνολικά στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

91.828.440 τσιγάρα,

112.415 κιλά κατεργασμένου και ακατέργαστου καπνού,

500 παλέτες περιέχουσες 75.000.000 ετικέτες πακέτων τσιγάρων, που αντιστοιχούν σε 1,5 δισ. τσιγάρων

πληθώρα υλικών και μηχανημάτων της παραγωγικής διαδικασίας

12 φορτηγά-ημιφορτηγά

10 τράκτορες,

23 τρέιλερ,

9 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα

10.740 ευρώ και πιστόλι

Όπως προκύπτει η εγκληματική οργάνωση διέθετε καθετοποιημένη παραγωγή, κατά τα πρότυπα νομίμων επιχειρήσεων και ήλεγχε όλα τα στάδια της παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής των λαθραίων τσιγάρων, ακολουθώντας συγκεκριμένη μεθοδολογία δράσης ( modus operandi ).

Ειδικότερα:

ο «αρχηγός» συντόνιζε όλη την παραγωγική διαδικασία λαθραίων καπνικών προϊόντων, από τις προπαρασκευαστικές ενέργειες παραγωγής ως και την τελική διανομή τους,

για τη μίσθωση των χώρων χρησιμοποιούσαν εικονικές εταιρείες, με κύριο αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο και διαχειριστές άτομα με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας,

για την επιτήρηση των χώρων και των γειτονικών δρόμων εγκαθιστούσαν κλειστά κυκλώματα εικονοσκόπησης,

η μεταφορά των παραγόμενων λαθραίων καπνικών προϊόντων γινόταν με τράκτορες και επικαθήμενα, τα οποία έφεραν κυρίως πινακίδες Βουλγαρίας,

ως συνοδευτικά έγγραφα ( CMR ) χρησιμοποιούσαν παραπλανητικά έγγραφα νομιμοφανών ή νομίμων εταιρειών,

για τις μεταβάσεις από και προς τους χώρους χρησιμοποιούσαν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, καταχωρημένα σε ανύπαρκτα άτομα ή αλλοδαπούς με ενεργό Α.Φ.Μ. στην χώρα μας.

επικοινωνούσαν μεταξύ τους με τηλεφωνικές συνδέσεις ενεργοποιημένες σε «αχυράνθρωπους» (ghost phones), τις οποίες άλλαζαν συχνά,

ως επιπρόσθετα μέτρα αντιπαρακολούθησης, επέλεγαν οι χώροι που χρησιμοποιούσαν να μην συνδέονται άμεσα μεταξύ τους, ενώ για κάθε χώρο υπήρχε σταθερή υποομάδα ατόμων-μελών που ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνο με την διαχείριση του,

κάθε υποομάδα είχε συγκεκριμένα καθήκοντα και οι κατώτεροι στην ιεραρχία δεν γνώριζαν τα μέλη των έτερων υποομάδων. Οι υποομάδες διαχωρίζονταν με βάση το αντικείμενο δραστηριότητας, σε υποομάδες γραμμών παραγωγής, διαχειριστές χώρων αποθήκευσης και υποομάδες διαχείρισης χώρων στάθμευσης.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.