Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Εμβόλιο - Παρενέργειες: Τι λέει Έλληνας γιατρός που εμβολιάστηκε στη Βρετανία

Βασική αρμοδιότητα του Γιώργου Σακελλίων είναι η νοσηλεία ασθενών με λοίμωξη Covid- 19.

Ο Γιώργος Σακελλίων είναι ένας από τους χιλιάδες καταρτισμένους Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό. Εμβολιάστηκε από τους πρώτους στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου διαμένει καθώς εργάζεται στην πρώτη γραμμή. Εδώ και έξι χρόνια βρίσκεται στο νοσοκομείο του Κόλτσεστερ, στην κομητεία του Έσσεξ. Εκεί προσφέρει τις υπηρεσίες του ως αναισθησιολόγος. Βασική του αρμοδιότητα είναι η νοσηλεία ασθενών με λοίμωξη Covid- 19.

«Οι αναισθησιολόγοι είναι αυτοί που λειτουργούν τις μονάδες. Οι αναισθησιολόγοι είναι αυτοί που διασωληνώνουν είναι αυτοί που συντηρούν τους ανθρώπους στην εντατική θεραπεία και τα μηχανήματα», εξηγεί ο 52χρονος Γιώργος Σακελλίων, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η θέση του, του επιβάλλει να λαμβάνει όλα τα μέτρα προστασίας. Με τελευταίο και πιο αποτελεσματικό, όπως λένε οι επιστήμονες, τον εμβολιασμό.

«Οι παρενέργειες από το εμβόλιο όποιες και να είναι, είναι αστείες από το να διασωληνωθείς και να περάσεις πέντε μέρες στη μονάδα. Άρα, ο σχετικός κίνδυνος του εμβολίου είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με το να νοσήσεις. Γι' αυτούς που μπορούν να καταλάβουν... Για όποιους αρχίζουν τη συνωμοσιολογία για τσιπάκια και για μεταλλάξεις, εκεί δεν έχω να πω κάτι...», υπογραμμίζει ο κ. Σακελλίων.

Εκείνο που δεν θα ξεχάσει ο Έλληνας αναισθησιολόγος, είναι και αυτό που τον προέτρεψε να κάνει χωρίς δεύτερη σκέψη το εμβόλιο: ο πρώτος ασθενής με κορονοϊό που κούραρε. Αρχές Φλεβάρη του 2020. «Ένας άνθρωπος 50 χρόνων, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ήρθε με δύσπνοια, διασωληνώθηκε μέσα σε πέντε- έξι ώρες γιατί δεν μπορούσε να υποστηρίξει την αναπνοή του και κατέληξε μετά από δώδεκα- δεκατέσσερις ώρες, χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα», περιγράφει.

«Ήταν ο μοναδικός μας άρρωστος εκείνη τη στιγμή ήταν ο πρώτος άρρωστος. Κάναμε τα πάντα που μπορούσαμε να κάνουμε και τον βλέπαμε να φεύγει να πεθαίνει χωρίς να μπορούμε να κάνουμε τίποτα», προσθέτει με απογοήτευση για το περιστατικό που τον σημάδεψε.

Αυτά τα συναισθήματα κάνουν μόνο γραφειοκρατική τη διαδικασία του εμβολιασμού, η οποία είναι πολύ καλά οργανωμένη, διαπιστώνει ο Έλληνας γιατρός του Κόλτσεστερ. «Όλα αυτά γίνονται με ένα email που στέλνουν προσωπικά στον καθένα. Απαντάς βάσει του χώρου δουλειάς και την ιεράρχηση σου». Οι υγειονομικοί ήταν τρίτοι στη σειρά εμβολιασμού. Προηγήθηκαν ασθενείς άνω των 80 ετών. Ακολούθησαν πολίτες που διανύουν την έβδομη δεκαετία της ζωής τους και έχουν προβλήματα υγείας. Στο προσωπικό του νοσοκομείου του Έσσεξ, οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές πρώτης γραμμής. Ο Γ. Σακελλίων έκανε την πρώτη δόση την Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου. Η δεύτερη δόση έχει προγραμματιστεί για τις 5 Ιανουαρίου. Τότε θα θεωρηθεί άνοσος. «Αφού γίνεται η ενημέρωση επί τόπου σου κάνουν το εμβόλιο. Μένεις δέκα- δεκαπέντε λεπτά, μήπως υπάρχει οξεία αλλεργική αντίδραση και φεύγεις. Η μόνη ενόχληση που ένιωσα, την νιώθει κανείς και στο εμβόλιο της γρίπης καμιά φορά, είναι λίγη ευαισθησία στον ώμο εκεί που έγινε η ένεση και ένα βάρος την επόμενη μέρα στο ίδιο χέρι», περιγράφει ο γιατρός που είναι μέσα στους πρώτους διακόσιους χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι εμβολιάστηκαν ήδη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά ακόμα και τότε τα μέτρα προσωπικής υγιεινής και προστασίας θα πρέπει να τηρούνται στο ακέραιο. Το εμβόλιο μεν προστατεύει, αλλά δεν σταματά κάποιον από το να είναι ασυμπτωματικός φορέας και να μεταδίδει τον ιό. Το αποδεικτικό του εμβολίου είναι μια κάρτα στην οποία υπάρχει ο αριθμός παρτίδας, ο τύπος του εμβολίου και η εταιρεία που το παρήγαγε. Ακόμα δεν έχει κριθεί αν θα χρησιμοποιηθεί σαν διαβατήριο για τις αεροπορικές πτήσεις. Πάντως, ακούγεται ότι ορισμένες χώρες αλλά και ταξιδιωτικές εταιρείες θα ενθαρρύνουν τα ταξίδια για εμβολιασμένους έναντι της πανδημίας Covid-19.

Το πρόγραμμα εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζεται να κρατήσει τέσσερις με πέντε μήνες ώστε να εμβολιαστεί ένα 50%-60% του πληθυσμού. «Για να ησυχάσουμε από το κακό», καταλήγει ο Έλληνας γιατρός του Κόλτσεστερ που φέτος θα κάνει γιορτές μακριά από την οικογένειά του.