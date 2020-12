Κόσμος

DW: Νέα συμφωνία με την ΕΕ για το μεταναστευτικό θέλει ο Ερντογάν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επικοινωνία Μέρκελ - Ερντογάν. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε εκ νέου την Ελλάδα ότι αποφεύγει το διάλογο.

Ως μοχλό για την αναθέρμανση των σχέσεων με την ΕΕ χρησιμοποιεί το μεταναστευτικό ο πρόεδρος της Τουρκίας. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την τηλεδιασκεψη που είχε με την Άγκελα Μέρκελ, της είπε ότι το κλειδί για την θετική ατζέντα ΕΕ - Τουρκίας είναι η επικαιροποίηση της συμφωνίας της 18ης Μαρτίου για το μεταναστευτικό.

Ο Ερντογάν κατηγόρησε την Ελλάδα και στην Μέρκελ. Είπε πάλι ότι «η Τουρκία δηλώνει έτοιμη για επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Ελλάδα, η οποία τις αποφεύγει με διάφορα προσχήματα» και συνέχισε λέγοντας ότι η Τουρκία εξακολουθεί να επιδεικύει εποικοδομητική στάση και καλή θέληση στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, αφήνοντας ουσιαστικά να εννοηθεί ότι το Oruc Reis δεν έχει μεταβεί ξανά στην περιοχή γι' αυτόν τον λόγο.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει την καγκελάριο για τις εποικοδομητικές της προσπάθειες και την συμβολή της για τις σχέσεις Τουρκίας - ΕΕ. Επίσης στην ανακοίνωση της προεδρίας τονίζεται ότι η 'Αγκυρα επιθυμεί να ανοίξει μια νέα σελίδα στις σχέσεις με την ΕΕ.

"Παράθυρο ευκαιρίας" βλέπει ο Ερντογάν

Ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε επίθεση και στους ηγέτες που τέθηκαν υπέρ των κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι η στάση τους δύναται να βλάψει το παράθυρο που έχει ανοίξει για αμοιβαίο συμφέρον, με την αναφορά στην θετική ατζέντα.

Η Άγκυρα -μετά και από τις κυρώσεις των ΗΠΑ- λέει ότι επιθυμεί μια επαναπροσέγγιση με την ΕΕ, αλλά ακόμη δεν είναι ξεκάθαρο πως θα επιτευχθεί αυτό. Καθώς, όσο κι αν διαφαίνεται παράθυρο επικοινωνίας, η διαδικασία θα πρέπει να περάσει μέσα από τον εποικοδομητικό διάλογο για την Ανατολική Μεσόγειο. Χωρίς όμως ακόμη να υπάρχει -τουλάχιστον γνωστός και αποδεκτός από τις δύο πλευρές- οδικός χάρτης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Ελλάδα.

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle