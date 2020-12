Αθλητικά

Λίβερπουλ: Με 7άρα “διέλυσε” την Κρίσταλ Πάλας

Αποστάσεις από τη δεύτερη Τότεναμ πήρε η πρωτοπόρος Λίβερπουλ. Τα αποτελέσματα από την Αγγλία.

Μια φανταστική και άκρως αποτελεσματική Λίβερπουλ συνέτριψε 7-0 την Κρίσταλ Πάλας μέσα στην έδρα της, στην εναρκτήρια συνάντηση της 14ης αγωνιστικής στην Premier League και αποσπάστηκε έξι βαθμούς στην κατάταξη από τη δεύτερη Τότεναμ, που υποδέχεται αύριο (20/12) τη Λέστερ σε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έκανε ό,τι ήθελε στο «Σέλχαρστ Παρκ» τελειώνοντας το παιχνίδι από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκε με 3-0. Στο 52΄ ο Τζόρνταν Χέντερσον έδωσε τη «χαριστική βολή» στην Κρίσταλ Πάλας, σημειώνοντας το τέταρτο γκολ των «κόκκινων» και καθιστώντας τη ροή του αγώνα μη αναστρέψιμη για τους παίκτες του Ρόι Χότζσον.

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο σκόραρε δις απέναντι στον Βιθέντε Γκουάιτα κι έδωσε την ασίστ στον Σάντιο Μανέ για το 0-2, στο 35ο λεπτό. Κι όταν ο Βραζιλιάνος έγινε αλλαγή παρέδωσε τη... σκυτάλη στον Μοχάμεντ Σαλάχ, που με άλλα δύο γκολ (συν την ασίστ στον Φιρμίνο στο 68΄) έδωσε διαστάσεις «σοκ και δέους» στη νίκη της ομάδας του.

Το πρόγραμμα:

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 0-7

(3΄ Μιναμίνο, 36΄ Μανέ, 44΄, 68΄ Φιρμίνο, 52΄ Χέντερσον, 81΄, 84΄ Σαλάχ)

Σαουθάμπτον-Μάντσεστερ Σίτι 17:00

Έβερτον-Άρσεναλ 19:30

Νιούκαστλ-Φούλαμ 22:00

Μπράιτον-Σέφιλντ Γιουν. 20/12

Τότεναμ-Λέστερ 20/12

Μάντσεστερ Γ.-Λιντς 20/12

Γουέστ Μπρομ-Άστον Βίλα 20/12

Μπέρνλι-Γουλβς 21/12

Τσέλσι-Γουέστ Χαμ 21/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 13 αγώνες)

Λίβερπουλ 31 -14αγ.

Τότεναμ 25

Σαουθάμπτον 24

Λέστερ 24

Έβερτον 23

Μάντσεστερ Γ. 23 -12αγ.

Τσέλσι 22

Γουέστ Χαμ 21

Μάντσεστερ Σίτι 20 -12αγ.

Γουλβς 20

Άστον Βίλα 19 -11αγ.

Κρίσταλ Πάλας 18 -14αγ.

Λιντς 17

Νιούκαστλ 17 -12αγ.

Άρσεναλ 14

Μπράιτον 11

Μπέρνλι 10 -12αγ.

Φούλαμ 9

Γουέστ Μπρομ 7

Σέφιλντ Γιουν. 1