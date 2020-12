Υγεία - Περιβάλλον

Spiegel: Το δράμα της ΕΕ με τα εμβόλια

Τι καταλογίζει το γερμανικό περιοδικό στις Βρυξέλλες. Ποιες οι επιπτώσεις για τους πολίτες των 27 κρατών-μελών.

Μένεα κατά της ΕΕ και της Γερμανίας πνέει αρθρογράφος του περιοδικού Spiegel, που κυκλοφορεί σήμερα. Όπως σημειώνει, η ΕΕ αγόρασε λιγότερα εμβόλια από όσα χρειάζονταν και έτσι η Γερμανία δεν θα έχει διαθέσιμα για να ολοκληρώσει τον εμβολιασμό των πολιτών της μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Η διαπίστωση έρχεται με καθυστέρηση, γιατί εδώ και μήνες διαφαίνονταν ότι άλλες χώρες θα διέθεταν περισσότερα εμβόλια για να ξεκινήσουν τον εμβολιασμό και να αντιμετωπίσουν πιο αποτελεσματικά την πανδημία» παρατηρεί. «Αλλά Βρυξέλλες και Βερολίνο βρίσκονταν σε απραξία, συχνά με επιχειρήματα αυταρέσκειας, του τύπου ότι η Ευρώπη ελέγχει φαρμακευτικά σκευάσματα καλύτερα και με μεγαλύτερη ακρίβεια από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο (...) Το ζήτημα είναι ότι τώρα η Γερμανία δεν θα έχει ικανό αριθμό εμβολίων για να αναχαιτίσει την πανδημία μέχρι το καλοκαίρι, γιατί η ΕΕ αγόρασε λιγότερα (…) και τώρα κάνει νέες διαπραγματεύσεις υπό το κράτος της πίεσης χρόνου».

Το περιοδικό υπενθυμίζει την αισιόδοξη πρόβλεψη του υπουργού Υγείας Γενς Σπαν ότι το 60% των Γερμανών θα έχουν εμβολιαστεί μέχρι το καλοκαίρι. Και συνεχίζει: «Η καθυστερημένη έγκριση του εμβολίου της Biontech/Pfizer από την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Φαρμάκων EMA είναι το μικρότερο πρόβλημα. Το μεγαλύτερο είναι ότι η ΕΕ προφανώς αγόρασε μικρότερο αριθμό εμβολίων από όσο έπρεπε, καθυστερημένα και εν μέρει από τη λάθος φαρμακευτική εταιρεία. Και όπως φαίνεται απέρριψε εκατοντάδες χιλιάδες δόσεις που τώρα λείπουν. Για τη γερμανική κυβέρνηση δρομολογείται ήδη ένα δίλημμα με δραματικές συνέπειες. Χωρίς εμβολιασμό σε ευρεία βάση (...) το φθινόπωρο και ο χειμώνας 2021 θα μπορούσαν να έχουν την ίδια εξέλιξη όπως ο φετινός με υψηλό αριθμό κρουσμάτων, περιορισμούς επαφών και σκληρό λοκντάουν».

Εμβολιασμοί και στους «27»

Για τον σχολιαστή της Frankfurter Allgemeine Zeitung η καθυστερημένη έναρξη εμβολιασμών σε σύγκριση με τη Βρετανία και τις ΗΠΑ θα περάσει εκ των υστέρων απαρατήρητη. «Αντίθετα, εκείνο που θα μείνει για πολύ είναι ότι οι Ευρωπαίοι δεν χωρίστηκαν σε μεγάλους και μικρούς, φτωχούς και πλούσιους» σημειώνει ο Γερμανός σχολιαστής.

«Παρόλα αυτά λόγος αυταρέσκειας δεν υπάρχει. Όλοι γνωρίζουν ότι το σωτήριο εμβόλιο πρέπει να γίνει διαθέσιμο και οικονομικά προσιτό σε όλους τους ανθρώπους και εκτός της ΕΕ (…) Η ΕΕ μπορεί να είναι υπερήφανη που οι εμβολιασμοί ξεκινούν και στα 27 κράτη-μέλη παράλληλα, ίσως δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα. Οποία πρόοδος σε σχέση με την άνοιξη, όταν τα σύνορα έκλεισαν μονομερώς και γειτονικά κράτη ανταγωνίζονταν για προστατευτικό εξοπλισμό και μηχανήματα αναπνοής».

