Υγεία - Περιβάλλον

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Το χρονοδιάγραμμα για τον εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ημερομηνίες «κλειδιά» για την έναρξη του εμβολιασμού ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της Ένωσης.

Της Μαρίας Αρώνη

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο εμβολιασμός να ξεκινήσει σχεδόν ταυτόχρονα σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Όπως έχει δηλώσει στο twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο εμβολιασμός σε όλη την ΕΕ θα ξεκινήσει στις 27 , 28 και 29 Δεκεμβρίου.

Χρονοδιάγραμμα:

Δευτέρα 21/12: Έγκριση του εμβολίου της Pfizer/BionTech από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ)

Τετάρτη 23/12: Τελική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κυκλοφορία του εμβολίου της Pfizer στην αγορά. Η ημερομηνία αυτή δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, όμως η Επιτροπή λέει ότι από τη στιγμή που ο ΕΜΑ θα δώσει το πράσινο φως για το εμβόλιο, θα χρειαστούν 2-3 ημέρες για το ΟΚ από τα 27 κράτη-μέλη και το τελικό ΟΚ από την Επιτροπή.

Σάββατο 26/12: Ξεκινά η μεταφορά και διανομή του εμβολίου προς τα 27 κράτη-μέλη. Αυτήν είναι η ημερομηνία που έχει δώσει η Επιτροπή, ως πιθανή για την έναρξη της μεταφοράς και διανομής των εμβολίων. Το αν η μεταφορά των εμβολίων ξεκινήσει την επομένη της τελικής έγκρισης του εμβολίου της Pfizer από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. στις 24/12 αντί στις 26/12, εξαρτάται από την Pfizer και τις συμφωνίες που έχει κάνει με κάθε χώρα, αναφέρει στον ΑΝΤ1 κοινοτικός αξιωματούχος.

Κυριακή 27, 28 και 29/12: Ξεκινούν οι εμβολιασμοί στα 27 κράτη-μέλη. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του εμβολιασμού σε κάθε χώρα θα εξαρτηθεί από την απόσταση, τον τρόπο μεταφοράς, τις συμφωνίες που έχει κλείσει η κάθε χώρα με την Pfizer και φυσικά από την επιχειρησιακή ετοιμότητα της κάθε χώρας.

Εξάλλου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, 8 χώρες (Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία υπέγραψαν συμφωνία στις 15 Δεκεμβρίου για να συντονίσουν τις εκστρατείες εμβολιασμού τους, π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή στρατηγική κατά της παραπληροφόρησης, ενίσχυση της επικοινωνιακής στρατηγικής με το κοινό και κοινές οδηγίες για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους. Η συμφωνία των χωρών αυτών είναι ανεξάρτητη και παράλληλη με τον συντονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρει κοινοτικός αξιωματούχος στον ΑΝΤ1.