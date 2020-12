Υγεία - Περιβάλλον

Lockdown: Χειροπέδες και “λουκέτα” την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βροχή" έπεσαν και τα πρόστιμα. Οι κυριότερες παραβάσεις.



Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, Δημοτική Αστυνομία, Σ.ΕΠ.Ε. και Ε.Α.Δ.) διενήργησαν την Παρασκευή, 18.12.2020 συνολικά 77.266 ελέγχους και κατέγραψαν 1.829 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 575.600€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε τρεις (3) επιχειρήσεις.



Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων (66.353).

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

Μη χρήση μάσκας

Μη τήρηση ειδικών όρων λειτουργίας επιχειρήσεων

Μη νόμιμη μετακίνηση (πεζοί και οχήματα)

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε είκοσι μία (21) συλλήψεις συνολικά για παραβάσεις σχετικά με τους ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Επιβλήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε δύο (2) καφέ – μπαρ, στην Περιφέρεια Αττικής.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο, 5.000€ σε κυλικείο και καφέ – ουζερί, στη Θεσσαλονίκη.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ ευρώ και κύρωση αναστολής λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερών σε κάβα, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ στον ιδιοκτήτη καταστήματος για διοργάνωση παράνομων τυχερών παιγνίων, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 5.000€ σε καφέ-μπαρ-αναψυκτήριο, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε φυσικό πρόσωπο για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης παράνομων τυχερών παιγνίων, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Επιβλήθηκε από την ΕΛ.ΑΣ πρόστιμο 3.000€ σε πλανόδιο μικροπωλητή, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Μικτό κλιμάκιο της ΕΑΔ και της ΕΛ.ΑΣ επέβαλλε δύο (2) διοικητικά πρόστιμα των 300€ (2x300€) για μη χρήση μάσκας σε πολίτες, στην περιοχή χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Παιανίας.