Κόσμος

Λονδίνο: Αυστηρότερο lockdown από την Κυριακή

Τη «χαριστική βολή» στη χριστουγεννιάτικη αγορά δίνει η έξαρση της πανδημίας στο Λονδίνο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε επιστροφή από αύριο του lockdown Επιπέδου 4 στην περιφέρεια του Λονδίνου και την νοτιο-ανατολική Αγγλία, δίνοντας την χαριστική βολή στην εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων.

Τα νέα μέτρα έχουν ως στόχο να αναχαιτίσουν την εκτόξευση των κρουσμάτων της Covid-19, την οποία η κυβέρνηση αποδίδει στον εντοπισμό ενός «νέου στελέχους» του κορονοϊού, «όχι περισσότερο επικίνδυνου, αλλά πιο μεταδοτικού».

Οι κάτοικοι πρέπει να παραμένουν στα σπίτια τους, εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων.

Καταστήματα, γυμναστήρια, χώροι αναψυχής και κέντρα προσωπικής φροντίδας θα κλείσουν.

Οι άνθρωποι πρέπει να εργάζονται από το σπίτι όταν αυτό είναι δυνατόν.

Απαγορεύεται η είσοδος και η έξοδος από τις περιοχές που κατατάσσονται στο Επίπεδο 4.

Οι κάτοικοι αυτών των περιοχών δεν πρέπει να περνούν την νύκτα εκτός του σπιτιού τους.

Επιτρέπονται οι συναντήσεις ενός μόνο ατόμου διαφορετικού νοικοκυριού σε εξωτερικούς χώρους.