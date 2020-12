Οικονομία

Δελλατόλας – Αμυράς για την αβεβαιότητα στην αγορά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο δημοσιογράφοι και εκδότες μιλούν για το κλίμα αβεβαιότητας στην αγορά και το «σοκ» στην ελληνική οικονομία.