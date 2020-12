Αθλητικά

Παναιτωλικός - Απόλλων Σμύρνης: Ροκ ματς στο Αγρίνιο

Με το διπλό έφυγε η “Ελαφρά Ταξιαρχία” από το Αγρίνιο.

Ροκ ματς με μεγάλο νικητή τον Απόλλωνα Σμύρνης!

Η Ελαφρά Ταξιαρχία πήρε παρθενικό διπλό (0-1) στο Αγρίνιο, σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, χάρη στο γκολ του Μαρκ Φερνάντεθ στο 34ο λεπτό και έδειξε πως επέστρεψε στην Σούπερ Λίγκα για να... μείνει!

Κυνικό ματς των φιλοξενούμενων, που έφτιαξαν λιγοστές φάσεις και πήραν τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη τους και παρέμειναν αήττητοι για τέταρτο σερί ματς μακριά από το γήπεδό τους.

Έμειναν με το... αχ οι γηπεδούχοι, που βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Μεντόσα στο 73ο λεπτό, αλλά μετά από... επτάλεπτη εξέταση του VAR το γκολ δεν μέτρησε σωστά αφού στην εκκίνηση της φάσης οι παίκτες του Παναιτωλικού δεν είχαν εκτελέσει σωστά το οφσάιντ και η μπάλα κυλούσε!

Στους 12 βαθμούς πλέον η Ελαφρά Ταξιαρχία που μπορεί να νιώθει ακόμη πιο άνετη, ενώ έχει και ματς λιγότερο, το εντός έδρας που είχε αναβληθεί με την Λαμία! Έμεινε στους 8 ο Παναιτωλικός που το πάλεψε αλλά δημιουργικά ήταν κακός και έφτιαξε ελάχιστες φάσεις σε όλο το παιχνίδι!