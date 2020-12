Κοινωνία

Σωφρονιστικός έβαλε ναρκωτικά σε φυλακή (εικόνες)

Χειροπέδες στον υπάλληλο που έπαιξε το ρόλο από… «βαποράκι».

Συνελήφθη σήμερα το πρωί, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Δωρίδας, σωφρονιστικός υπάλληλος του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου, ο οποίος επιχείρησε να εισάγει ναρκωτικές ουσίες στο προαναφερόμενο Κατάστημα Κράτησης.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, εντοπίστηκε ο συλληφθείς στην κεντρική είσοδο του Καταστήματος Κράτησης Μαλανδρίνου και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 345 γρ. χασίς και 108 γρ. ηρωίνης, 2 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 200 ευρώ και άλλα προσωπικά έγγραφα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε και το όχημα του συλληφθέντα.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινήθηκαν άμεσα οι διαδικασίες πειθαρχικού ελέγχου εις βάρος του.

Σε άλλη περίπτωση, από διενέργεια έρευνας εντοπίστηκαν σήμερα το απόγευμα, σε κοινόχρηστο χώρο στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, επτά συσκευασίες που περιείχαν 21,9 γρ. χασίς, 18,8 γρ. ηρωίνη και 18,3 γρ. κοκαΐνη.

Άμεσα ενημερώθηκε η αρμόδια αστυνομική και εισαγγελική Αρχή, ενώ διενεργείται παράλληλα πειθαρχικός έλεγχος.