Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των rapid tests το Σάββατο

Δωρεάν 1594 Drive ThroughTesting σε τέσσερις περιοχές της Αττικής.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν στην Αττική σήμερα, Σάββατο, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις στην Αττική, στις ακόλουθες περιοχές:

Ασπρόπυργος (Άνω και Κάτω Φούσκα, Γκορυτσά Ψάρι)

Πραγματοποιήθηκαν 343 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (3,8%).

Μέγαρα

Πραγματοποιήθηκαν 420 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,95%).

Πεύκη Λυκόβρυση

Πραγματοποιήθηκαν 448 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

Άλιμος

Πραγματοποιήθηκαν 383 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.