“Περίπατο” στο Ηράκλειο έκανε ο Άρης

Οι “κίτρινοι” καθήλωσαν τον ΟΦΗ μέσα στο “Γεντί Κουλέ”.

Έξι μήνες αήττητος εκτός έδρας συμπλήρωσε ο Άρης, που πέτυχε την 5η του νίκη σε έξι εκτός έδρας παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Επικράτησε του ΟΦΗ με 3-0, χάρη σε δύο τέρματα του Φακούντο Μπερτόλιο, στο 29’ και το 42’ και του Ματίγια με πέναλτι στο 76’.

Με αυτό το τρίποντο οι Θεσσαλονικείς έφτασαν στην κορυφή με 29 βαθμούς τον Ολυμπιακό, έχοντας ένα ματς περισσότερο και έφτασαν συνολικά τα οκτώ εκτός έδρας ματς χωρίς ήττα, αφού για τελευταία φορά έχασαν στα πλέι-οφ από τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την 1η Ιουλίου.

Οι «κίτρινοι» του Άκη Μάντζιου, είχαν εκρηκτική εκκίνηση στο ματς και έχασαν τρεις ευκαιρίες στο πρώτο δεκάλεπτο, ο ΟΦΗ απάντησε με ένα καλό δεκάλεπτο, όμως από εκεί και μετά κρίθηκαν στα πάντα από τα πόδια του Φακούντο Μπερτόλιο. Ο 30χρονος Αργεντινός στο 29ο λεπτό άνοιξε το σκορ εκμεταλλευόμενος ασθενή επέμβαση του Σωτηρίου, ενώ στο 42΄ ίσα που βρήκε την μπάλα για να σιγουρέψει πως η κεφαλιά του Μπεναλουάν θα καταλήξει στα δίχτυα, από το κόρνερ του Ματίγια.

Σπουδαία εμφάνιση και από τον Χαβιέ Ματίγια που στην ουσία δημιούργησε το 2ο γκολ και έβαλε το 3ο. Πολύ αδύναμος αμυντικά ο ΟΦΗ, κατάφερε να απειλήσει σε λίγα διαστήματα κυρίως με τον Νέιρα και να μείνει στους 15 βαθμούς. Αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια που ο Άρης έβαλε τρία γκολ στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Βούρος, Λυμπεράκης (78’ Κοροβέσης), Βαφέας, Διαμαντής, Στάικος (57’ Γρίβας), Μεγιάδο (86’ Σουρνάκης), Νέιρα Μπαλογιάννης (78’ Γιάννου) , Στάρτζεον, Σαρδινέρο (86’ Γκαργκαλατζίδης)

Άρης (Άκης Μάντζιος): Μπουσέ, Σούντγκρεν, Σάκιτς, Ρόουζ, Μπεναλουάν, Σάσα (90’ Μπακούτσης), Ματίγια, Μπρούνο Γκάμα (71’ Τζέγκο), Σάντε Σίλβα (71’ Μαντσίνι), Μπερτόλιο (71’ Ματέο Γκαρσία), Μάνος (79’ Κρίστιαν Λόπεθ)