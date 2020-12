Κόσμος

Έκκληση Μέρκελ: Ευχηθείτε στους δικούς με βιντεοκλήση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα έκκληση προς τους πολίτες της χώρας της απηύθυνε η καγκελάριος της Γερμανίας ενόψει Χριστουγέννων.

Η Γερμανία καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ προέτρεψε σήμερα τους Γερμανούς να αποφύγουν τις επισκέψεις σε συγγενείς τα Χριστούγεννα και να χρησιμοποιήσουν τις βιντεοκλήσεις αντί για κατ’ ιδίαν ευχές, όπως ακριβώς κάνουν όσοι υπηρετούν στο εξωτερικό, καθώς η χώρα δίνει μάχη με τη νόσο COVID-19.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες που υπηρετούν μακριά από την πατρίδα για να εγγυηθούν την ασφάλειά μας γνωρίζουν τι σημαίνει να έχεις περιορισμένη επαφή με τους αγαπημένους», είπε η Μέρκελ, κατά τη διάρκεια του εβδομαδιαίου της βίντεο-ποντκαστ.

«Γνωρίζουν τι σημαίνει να μπορείς να επικοινωνήσεις μονάχα μέσω Skype, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αντί να είσαι μαζί τους», συμπλήρωσε.

Η Γερμανία κατέγραψε περισσότερα από 31.000 νέα κρούσματα και 702 θανάτους σήμερα, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ. Πρόκειται για τον διπλάσιο αριθμό των μολύνσεων από εκείνον που καταγράφηκε στις 15 Δεκεμβρίου, μία ημέρα προτού η Γερμανία εισέλθει σε ένα αυστηρό lockdown, που αναμένεται να διαρκέσει έως τουλάχιστον τις 10 Ιανουαρίου.

«Αυτό που περιμένει πολλούς από εμάς τα Χριστούγεννα είναι συνηθισμένο για τους ανθρώπους σε αποστολές στο εξωτερικό», πρόσθεσε η Γερμανίδα καγκελάριος, έχοντας ως φόντο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.