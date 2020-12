Οικονομία

Lockdown: Ανοιχτά την Κυριακή σούπερ μάρκετ και μαγαζιά με click away

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το ωράριο λειτουργίας. Προαιρετικό το άνοιγμα των κομμωτηρίων.

Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή τα σούπερ μάρκετ αλλά και τα καταστήματα λιανικής μέσω click away, για τις αγορές πριν από τα Χριστούγεννα.

Το ωράριο λειτουργίας καθορίζει, ξεχωριστά, κάθε μία αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων. Οι περισσότερες, ωστόσο, έχουν δηλώσει ότι θα είναι ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 19:00.

Τα καταστήματα λιανικής που εξυπηρετούν με click away θα λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00.

Προαιρετική είναι, εξάλλου, η λειτουργία των κομμωτηρίων την Κυριακή.

Τι SMS στέλνουμε

Με την μέθοδο της αποστολής δωρεάν SMS στο 13033 θα πραγματοποιούν οι καταναλωτές τις συναλλαγές τους στα καταστήματα λιανικής πώλησης μέσω του click away αλλά και στα βιβλιοπωλεία και κομμωτήρια.

Υπενθυμίζεται ότι για μετακίνηση των πολιτών στα σούπερ μάρκετ απαιτείται η αποστολή SMS με τον αριθμό 2 στο 13033.

Από το μέτρο του click away εξαιρούνται οι περιοχές, οι οποίες έχουν τεθεί σε "σκληρό" lockdown, όπως η Δυτική Αττική και η Κοζάνη.