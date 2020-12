Υγεία - Περιβάλλον

Κούρτη στον ΑΝΤ1: Έκανα το εμβόλιο για τον κορονοϊό - Πολλοί οι αρνητές στην Βρετανία (βίντεο)

Τι λέει για τον εμβολιασμό της η Ελληνίδα νοσηλεύτρια που εργάζεται στην Βρετανία. Πως απαντά στην ανησυχία υγειονομικών και απλών πολιτών για τα σκευάσματα.