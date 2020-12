Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Πως λειτουργεί η μάσκα προστασίας με πλήρη καθαρισμό του αέρα (βίντεο)

Οι καθηγητές που την έφτιαξαν εξηγούν στον ΑΝΤ1 πως αξιοποίησαν γνωστές τεχνολογίες για να αντιμετωπίσουν τον Covid-19. Ποιο θα είναι το μέγεθος της όταν γίνει βιομηχανική παραγωγοί.