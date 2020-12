Κόσμος

Κορονοϊός - Φάουτσι: ο Άγιος Βασίλης έκανε το εμβόλιο!

Καθησυχαστικός για τα παιδιά ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, ο οποίος τονίζει ότι θα μοιράσει με ασφάλεια τα δώρα του στα παιδιά.

Ο Άγιος Βασίλης μπορεί να μοιράσει με ασφάλεια δώρα σε κορίτσια και αγόρια τα Χριστούγεννα, αφού ένας ξεχωριστός επισκέπτης ταξίδεψε μέχρι τον Βόρειο Πόλο για να τον εμβολιάσει κατά του νέου κορονοϊού.

Ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ, δρ. Άνθονι Φάουτσι είπε ότι ο ίδιος προσωπικά εμβολίασε τον Άγιο Βασίλη.

«Το φρόντισα αυτό για εσάς γιατί ανησυχούσα ότι ήσασταν όλοι αναστατωμένοι», ανέφερε ο αξιοσέβαστος επιστήμονας σε χθεσινή εκπομπή της παιδικής σειράς Sesame Street (Σουσάμι Άνοιξε!) απαντώντας σε ερωτήσεις παιδιών αν ο Άγιος Βασίλης μπορεί να μπει με ασφάλεια στα σπίτια την ημέρα των Χριστουγέννων.

«Έκανα ένα ταξίδι εκεί πάνω, στον Βόρειο Πόλο. Πήγα εκεί και εμβολίασα εγώ ο ίδιος τον Άγιο Βασίλη. Μέτρησα το επίπεδο ανοσίας του και είναι έτοιμος για αναχώρηση», είπε ο Φάουτσι.

«Μπορεί να κατεβεί την καμινάδα, μπορεί να αφήσει δώρα... δεν έχετε τίποτα να ανησυχείτε».

Τα καλά νέα του Φάουτσι έρχονται καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο βιώνουν μια έξαρση κρουσμάτων της Covid-19, με εκατομμύρια ανθρώπους στην Αγγλία και την Ιταλία να ετοιμάζονται να γιορτάσουν τις χριστουγενιάτικες εορτές υπό σκληρά μέτρα για κατ’οίκον περιορισμό.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την περασμένη Δευτέρα την εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού κατά του νέου κορονοϊού.