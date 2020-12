Κόσμος

Κορονοϊός - Γερμανία: εκατοντάδες θάνατοι το Σάββατο

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η εξάπλωση της πανδημίας στην χώρα.

Σε 22.771 ανέρχονται τα νέα κρούσματα κορονοϊού που καταγράφηκαν το 24ωρο που πέρασε στη Γερμανία, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

Με αυτά ανήλθε σε 1.494.009 ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων του νέου κορονοϊού που έχουν καταγραφεί στη χώρα από τότε που ξέσπασε η πανδημία της COVID-19, σύμφωνα με το RKI.

Οι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 που καταγράφηκαν το 24ωρο που πέρασε ανέρχονται σε 409 και με αυτούς ο συνολικός αριθμός τους στη Γερμανία ανήλθε σε 26.049, σύμφωνα με τα στοιχεία του RKI.