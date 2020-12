Κόσμος

Εμβόλιο Moderna: έναρξη εμβολιασμού στις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των αμερικανικών CDC συνέστησε τη χρήση του για τους ενήλικες.

Η Moderna Inc ανακοίνωσε χθες ότι η Συμβουλευτική Επιτροπή για τις Πρακτικές Ανοσοποίησης των Κέντρων για τον Έλεγχο και την Πρόληψη των Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ ψήφισε υπέρ της σύστασης της χρήσης του εμβολίου της εταιρείας κατά της COVID-19 για τους ανθρώπους ηλικίας 18 ετών και άνω.

Η Επιτροπή ψήφισε με 11-0 ψήφους υπέρ του εμβολίου, αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μια ημέρα μετά την έγκριση για κατεπείγουσα χρήση του εμβολίου της Moderna κατά της COVID-19 από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) των ΗΠΑ.

"Η σύσταση της ACIP αποτελεί άλλο ένα βήμα προς τα μπροστά στις προσπάθειές μας να αντιμετωπίσουμε αυτήν την καταστροφική πανδημία με ένα εμβόλιο", σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος Στέφαν Μπάνσελ στην ανακοίνωση.

Το εμβόλιο της Moderna είναι το δεύτερο που λαμβάνει έγκριση για κατεπείγουσα χρήση στις ΗΠΑ έπειτα από αυτό των Pfizer/BioNTech.

Η διανομή του εμβολίου της Moderna άρχισε χθες Σάββατο και περισσότερα από 3.700 κέντρα αναμένεται να αρχίσουν να λαμβάνουν και να χορηγούν δόσεις του ήδη από τη Δευτέρα.