Κορονοϊός - Τουρκία: νέο “ψυχολογικό φράγμα”… έσπασαν τα κρούσματα

Καλπάζει η πανδημία στην γείτονα χώρα, που πληρώνει βαρύ τίμημα από την πανδημία.

Το όριο των 2 εκατομμυρίων κρουσμάτων του SARS-CoV-2 ξεπέρασε χθες η Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μετά από την πρώτη καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος στη χώρα στις 11 Μαρτίου.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε χθες Σάββατο πως μέσα σε 24 ώρες εντοπίστηκαν 22.195 νέες μολύνσεις, μεταξύ αυτών και ασυμπτωματικοί φορείς, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό αυτών σε 2.004.285.

Ο αριθμός των ημερήσιων θανάτων εξαιτίας της νόσου εξακολουθεί να παραμένει υψηλός, με 241 ασθενείς να υποκύπτουν στην Covid-19 τις προηγούμενες 24 ώρες.

Από την έναρξη της πανδημίας 17.851 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους έχοντας προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό.

Σημειώνοντας ότι ο ημερήσιος αριθμός μολύνσεων και ο αριθμός των ασθενών σε κρίσιμη κατάσταση συνεχίζουν να μειώνονται, ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κότζα ανέφερε χθες στο Twitter πως «βλέπουμε τα αποτελέσματα των μέτρων και των περιορισμών». «Αναμένουμε να δούμε πιο εμφανή αποτελέσματα τις επόμενες μέρες», πρόσθεσε.

Η κυβέρνηση έχει επιβάλει απαγόρευση της κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες τις εργάσιμες ημέρες και πλήρη καραντίνα τα Σαββατοκύριακα.