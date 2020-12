Κοινωνία

Δύτης “ψάρεψε” πυροβόλο και φυσίγγια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έκπληκτος ο άνδρας διέκρινε το βαλιτσάκι στον πυθμένα της θάλασσας. Τι ερευνούν Λιμενικό και ΕΛ.ΑΣ.

Το μεσημέρι του Σαββάτου, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Καβάλας, για εντοπισμό πλαστικής θήκης (βαλιτσάκι), η οποία περιείχε ένα πυροβόλο όπλο με μία γεμιστήρα χωρίς πυρομαχικά, είκοσι πέντε (25) φυσίγγια των 9 mm και μία θήκη όπλου, στη θάλασσα εντός του λιμένα Καβάλας.

Το όπλο και τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν στον πυθμένα της θάλασσας, από δύτη, κατά την εκτέλεση εργασιών στα ύφαλα Α/Κ σκάφους.

Προανάκρισηγια το αν έχει χρησιμοποιηθεί και που το όπλο, αλλά και για τον ιδιοκτήτη του, διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.