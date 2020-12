Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εβδομαδιαία ενημέρωση για τον εμβολιασμό

Ποια ημέρα της εβδομάδας θα γίνονται οι ανακοινώσεις και ποιοι αναλαμβάνουν την ενημέρωση του πληθυσμού.

«Κλειδί» για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, είναι ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού, γι' αυτό το υπουργείο Υγείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση, ώστε να γίνει κατανοητό σ' όλους ότι τα εμβόλια από τη στιγμή που θα εγκριθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) είναι ασφαλή και αποτελεσματικά.

Κάθε Δευτέρα, στις 18:00, στο υπουργείο Υγείας θα πραγματοποιείται τακτική ενημέρωση για την πορεία και τον προγραμματισμό της διαδικασίας εμβολιασμού, κατά της covid-19, που ξεκινάει στις 27 Δεκεμβρίου σε πέντε νοσοκομεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά και για τα οφέλη του, από την ομότιμη καθηγήτρια Παιδιατρικής του ΕΚΠΑ και πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον γενικό γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουργείου Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

κ. Θεοδωρίδου θα ενημερώνει για τα επιστημονικά ζητήματα που αφορούν το εμβολιαστικό πρόγραμμα και ο κ. Θεμιστοκλέους θα ξεδιπλώνει το Εθνικό Σχέδιο της εμβολιαστικής κάλυψης για COVID-19. Με τρόπο απλό, κατανοητό και πειστικό, θα εξηγούν στους πολίτες το μεγάλο πλεονέκτημα του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού.

Το επιχειρησιακό σχέδιο εμβολιασμού του πληθυσμού περιλαμβάνει τόσο τη διάθεση και διανομή των εμβολίων στη χώρα μας όσο τον εμβολιασμό του πληθυσμού, την καταχώρηση των δεδομένων εμβολιασμού σε μητρώο, καθώς και τη διαδικασία φαρμακοεπαγρύπνησης.

Όπως έχει λεχθεί αρκετές φορές, για να καταφέρουμε να ξαναπάρουμε τη ζωή μας πίσω, θα πρέπει να δημιουργηθεί το «τείχος ανοσίας», δηλαδή να εμβολιαστεί άνω του 60% του πληθυσμού.

«Το μήνυμα το δικό μου, και νομίζω αντιπροσωπεύει όλους, είναι να αρχίσουμε, αν δεν έχουμε αρχίσει ήδη, να σκεφτόμαστε θετικά για τον εμβολιασμό. Ήταν κάτι που από την αρχή το ελπίζαμε ότι θα γίνει. Φτάνουμε στο σημείο της πραγματοποίησης. Σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να μείνει κανείς αμέτοχος», είχε δηλώσει πρόσφατα η κ. Θεοδωρίδου. Υπογράμμιζε μάλιστα ότι «από τη στιγμή που έχουμε αρχίσει να μιλάμε για μία λοίμωξη ότι μπορεί να προληφθεί με εμβόλιο, έχουμε νικήσει άλλο ένα λοιμώδες νόσημα του 21ου αιώνα».

Τον επιχειρησιακό σχεδιασμό προμήθειας και διάθεσης των εμβολίων που θα έρθουν στη χώρα μας, αλλά και την ανάπτυξη των 1.018 εμβολιαστικών κέντρων σε δημόσιες δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, ανέλαβε ο Μάριος Θεμιστικλέους και όπως είχε δηλώσει:

«ο επιχειρησιακός σχεδιασμός παρουσιάζει πολύ μεγάλη πολυπλοκότητα και αυξημένες τεχνικές δυσκολίες, που οφείλονται κυρίως στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των εμβολίων από κάθε εταιρεία. Κάθε εμβόλιο έχει διαφορετικές προδιαγραφές αποθήκευσης και διανομής, καθώς και διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του εμβολιασμού. Έτσι, ο σχεδιασμός έγινε με γνώμονα να καταφέρουμε να διανείμουμε με ασφάλεια τα εμβόλια σε όλες τις περιοχές της χώρας, ακόμη και στα πιο απομακρυσμένα σημεία. Η προσπάθεια γίνεται να είναι τα πάντα ψηφιακά, να ψηφιοποιήσουμε την όλη διαδικασία».

Το δίδυμο της ενημέρωσης για τον εμβολιασμό

Η Μαρία Θεοδωρίδου εξελέγη το 2007 καθηγήτρια στην Α' Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου και εργάστηκε πάνω από 35 έτη. Διετέλεσε πάνω από 30 έτη υπεύθυνη του Τμήματος Λοιμωδών Νοσημάτων (ΜΑΚΚΑ) του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και της Μονάδας Παιδικού AIDS. Έχει μεγάλο αριθμό ανακοινώσεων και εισηγήσεων σε θέματα σχετικά με λοιμώξεις και εμβόλια. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικών Λοιμώξεων και για πολλά χρόνια μέλος και πρόεδρος από τριετίας της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών.

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος διδακτορικού τίτλου από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Διετέλεσε πρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας, μέλος της Επιτροπής Συντονισμού και Παρακολούθησης της Κυβερνητικής Πολιτικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και Συντονιστής της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής των δωρεών της «Πρωτοβουλίας για την Υγεία» του ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος εκ μέρους της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Εργάστηκε ως νευροχειρουργός σε νοσοκομεία του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Θεραπευτήριο «Ευαγγελισμός» και ως Επιμελητής Α' στη Νευροχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».