Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: δεν θα υπάρξει νέα ρύθμιση οφειλών για όλους

Τι απάντησε σε Καββαθά - Κορκίδη για τα σωρευμένα χρέη επιχειρήσεων και την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. Τι είπε σητν Παγώνη για το έκτακτο βοήθημα σε γιατρούς - νοσηλευτές. Τι θα γίνει με τις αποδείξεις για το 2020.

«Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι συνθήκες. ΘΑ προσπαθήσουμε να κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερη την κατάσταση» είπε ο Θόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών είπε ότι «και στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 5 το ποσό σε ποσοστό 50% θα είναι μη επιστρεπτέο από τους δικαιούχους στο Δημόσιο», ενώ σε ότι αφορά την χρηματοδότηση επιχειρήσεων από τις τράπεζες, δήλωσε ότι μετά από την δεκαετία της οικονομικής κρίσης και των μνημονίων, «πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν τραπεζικό προφίλ και για αυτό δεν μπορούν να δανειστούν και να αντλήσουν ρευστότητα από τις τράπεζες», εξηγώντας ότι αυτός είναι ένας βασικός λόγος που έγινε η Επιστρεπτέα Προκαταβολή.

Ο κ. Σκυλακκάκης σημείωσε ότι «σε όλη την Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα, υπάρχει αύξηση των καταθέσεων, στην χώρα μας φθάνει το 13%», αποδίδοντας την στην ανασφάλεια των πολιτών για την «επόμενη ημέρα», αλλά και στην αδυναμία κατανάλωσης, λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πανδημία. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του είπε ότι σε σημαντικό μερίδιο της αγοράς, περίπου στο 1/3 παρατηρείται αύξηση τζίρου, καθώς και ότι σημαντικός αριθμός πολιτών δεν έχει εμφανίσει μείωση εισοδημάτων παρά την πανδημία.

Σε ότι αφορά τις αποδείξεις και την πιθανότητα μείωσης από το 30% του συνολικού εισοδήματος της υποχρέωσης για δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών, ο Αν. Υπ. Οικονομικών υπογράμμισε ότι τέτοιο ενδεχόμενο θα εξεταστεί σε βάθος χρόνου, λέγοντας ότι υπάρχει χρόνος για να ληφθούν και ανακοινωθούν μέτρα, έως τον Ιούνιο του 2021 που θα γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις.

Σε παρέμβαση του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, ζήτησε από τον κ. Σκυλακάκη, η Κυβέρνηση να εξετάσει παράταση για τουλάχιστον 4 μήνες των μέτρων στήριξης σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις, παράταση της μείωσης του ΦΠΑ σε πληττόμενους κλάδους και κυρίως ένα «μορατόριουμ» σε ότι αφορά τις οφειλές και τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί, με ένα «κούρεμα» των χρεών και διακανονισμό τους σε 120 δόσεις και δη με κλιμακωτή αναλογία στο ύψος των δόσεων. Ακόμη, ζήτησε να υπάρξει μέριμνα ώστε να ισχύσει και για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1, 2 και 3 το μέτρο της μη επιστροφής του 50% στο Δημόσιο από τους δικαιούχους.

Ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΒΕ, Γιώργος Καββαθάς, συμφώνησε με τον κ. Κορκίδη, λέγοντας ότι μία στις τρεις επιχειρήσεις είναι αντιμέτωπη με «λουκέτο», υπερθεματίζοντας για αναγκαίο «κούρεμα» οφειλών από επιχειρήσεις, χρηματοδότηση της αγοράς και στήριξη της απασχόλησης, με πρόγραμμα για 100.000 θέσεις εργασίας.

"Όχι" σε νέα γενική ρύθμιση οφειλών

Απαντώντας, ο Θόδωρος Σκυλακάκης είπε ότι «η κατανομή των περιορισμένων κονδυλίων στήριξης, πρέπει να γίνεται με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν και προς στήριξη επιχειρήσεων και θέσεων εργασίας»

«Όσο υπάρχει κρίση θα υπάρχει και βοήθεια. Είναι σαφές ότι και κατά την έξοδο από την κρίση θα πρέπει να υπάρχει και ένα πακέτο στήριξης για αυτούς που κινδυνεύουν. Αυτό θα εξαρτηθεί και από το βάθος της κρίσης με τον κορονοϊό. Σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί θα πρέπει να δούμε: πόσες δημιουργήθηκαν από την κρίση, τι χαρακτήρα και τι διάρκεια έχουν και ποιες δυνατότητες έχουν οι επιχειρήσεις για να τις αποπληρώσουν. Πρέπει να γίνει μια εξατομικευμένη διαχείριση, ώστε να σωθούν οι επιχειρήσεις που κινδυνεύουν. Οποιαδήποτε παρέμβαση δεν θα έχει γενικό χαρακτήρα, αυτό είναι σίγουρο», τόνισε ο κ. Σκυλακάκης.

Για το επίδομα σε ιατρούς - νοσηλευτές

Ερωτηθείς από την Πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, για τυχόν χορήγηση έκτακτου βοηθήματος σε ιατρούς και νοσηλευτές, ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι δεν μπορεί εκείνος να απαντήσει και δη άμεσα, σημείωσε ωστόσο ότι και στο πλαίσιο των ενισχύσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης θα υπάρξει αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία.

«Για να μπορέσουμε να βοηθάμε υπάρχει προϋπόθεση να έχουμε και έσοδα για να μπορούμε να βοηθάμε όπου χρειάζεται», κατέληξε ο Αν. Υπ. Οικονομικών, με τον Βασίλη Κορκίδη να ζητά να υπάρξει πρόνοια και για όλους εκείνους, ιδιώτες και επιχειρήσεις, που παρά τις αντιξοότητες φροντίζουν να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους προς το Κράτος.