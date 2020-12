Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός: Ντέρμπι στην Τούμπα

Με νίκη θέλουν να κλείσουν τον πρώτο γύρο "Δικέφαλος του Βορρά" και "πράσινοι". Οι αποστολές των δυο ομάδων για το μεταξύ τους παιχνίδι.

Στραμμένα στο ντέρμπι της Τούμπας είναι απόψε (19:30) τα βλέμματα, όπου ο τρίτος ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον φορμαρισμένο Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Super League.



Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μετά την εκτός έδρας ήττα του την προηγούμενη αγωνιστική κόντρα στον Άρη θέλει τη νίκη, προκειμένου να διατηρηθεί κοντά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.



Ο Πάμπλο Γκαρσία γνωστοποίησε τους ποδοσφαιριστές που θα συγκροτήσουν την αποστολή, με τους Φερνάντο Βαρέλα και Ροντρίγκο Σοάρες να μην βρίσκονται μέσα σε αυτούς, όπως αναμενόταν.



Την αποστολή συνθέτουν οι Πασχαλάκης, Ζ. Ζίβκοβιτς, Βιεϊρίνια, Λύρατζης, Ίνγκασον, Κρέσπο, Μιχαηλίδης, Γιαννούλης, Περέιρα, Εσίτι, Τσιγγάρας, Ντόουγκλας, Νινούα, Ελ Καντουρί, Σβαμπ, Μουργκ, Α. Ζίβκοβιτς, Τζόλης, Σφιντέρσκι, Τσόλακ και Κούτσια.



Για τους «πράσινους» που θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί που έχουν τις τελευταίες αγωνιστικές, δεν παίζουν οι Αγιούμπ, Αντονίτο, Σαβιέρ, Μολό και ο τραυματίας Μπεκ.



Όπως ανακοίνωσε ο Λάζλο Μπόλονι στην αποστολή του Παναθηναϊκού περιλαβάνται, οι Διούδης, Ξενόπουλος, Χριστογεώργος, Χουάνκαρ, Βέλεθ, Σένκεφελντ, Μακέντα, Καρλίτος, Χατζηγιοβάνης, Σάντσες, Εμμανουηλίδης, Μπουζούκης, Βιγιαφάνιες, Κουρμπέλης, Αϊτόρ, Μαυρομμάτης, Ιωαννίδης, Πούγγουρας, Ζαγαρίτης, Αθανασακόπουλος, Αλεξανδρόπουλος, Τζαβίδας, Μαουρίσιο.