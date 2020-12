Life

Ηλικιωμένοι σε γηροκομείο ξορκίζουν την μοναξιά με μουσική (βίντεο)

Ο Νίκος Σαπουτζάκης, κοινωνικός λειτουργός και τραγουδιστής, παίζει κιθάρα και τραγουδάει με τους ηλικιωμένους στο γηροκομείο στο οποία εργάζεται.