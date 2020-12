Αθλητικά

Κορονοϊός: στο νοσοκομείο ο Λουκάς Βύντρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διακομίστηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Πως εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας του.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διακομίστηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Νοσοκομείο Λαμίας, ο πολύπειρος αμυντικός του ΠΑΣ Λαμία, Λουκάς Βύντρα, ο οποίος διεγνώσθη με κορονοϊό σε τεστ που έγινε την περασμένη Τετάρτη (16/12).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες LamiaReport ο Λουκάς Βύντρα είναι σε σταθερή κατάσταση, ωστόσο ο πυρετός και τα αναπνευστικά προβλήματα, επιβάλλουν την παραμονή του στην ειδική κλινική covid-19 στο πέτρινο κτίριο του νοσοκομείου Λαμίας.

Ο επικίνδυνος ιός έχει αποδειχτεί ότι δεν κάνει διακρίσεις στις ηλικίες, αλλά και σε ανθρώπους που είναι απολύτως υγιείς και με εξαιρετική φυσική κατάσταση όπως στην περίπτωση του ποδοσφαιριστή της Λαμίας, δημιουργώντας προβλήματα.

Γενικά η οικογένεια του ΠΑΣ Λαμία σε μια δύσκολη αγωνιστικά στιγμή, βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο έχοντας εκτός μάχης μία ολόκληρη 11αδα με τις αλλαγές της!

Εκτός από τα δέκα περιστατικά που έχουν επιβεβαιωθεί, θεωρούν όλοι σίγουρο ότι έχει μολυνθεί σημαντικός αριθμός επιπλέον παικτών, καθώς στο ενδιάμεσο των τεστ γινόντουσαν προπονήσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων δεν ήταν δυνατόν να τηρούνται αποστάσεις ή χρήση μάσκας.

Πηγή: lamiareport.gr