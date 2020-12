Κοινωνία

Περαστικοί έπιασαν Γεωργιανό διαρρήκτη

Τρόμος για την ιδιοκτήτρια σπιτιού που βρέθηκε αντιμέτωπη με τους κακοποιούς.

Κάτοικοι στην Αργυρούπολη κυνήγησαν και «συνέλαβαν» το μεσημέρι της Παρασκευής 48χρονο διαρρήκτη ο οποίος με συνεργό του τρύπωσαν σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη για να το αδειάσουν.

Όμως ήταν άτυχοι καθώς η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα επέστρεφε και μόλις άνοιξε την φρακαρισμένη πόρτα του διαμερίσματος του 2ου ορόφου της οδού Στέφανου Σαράφη, τους είδε να ψάχνουν.

Οι δύο αλλοδαποί άνδρες, που δεν φορούσαν κουκούλες, με τα κοσμήματά της στα χέρια, προσπάθησαν να διαφύγουν.

Όμως η γυναίκα μπήκε μπροστά στην πόρτα για να τους εμποδίσει και έβαλε τις φωνές. Οι δράστες την έσπρωξαν και βγήκαν στο δρόμο, όμως κάτοικοι της οδού Σαράφη, που άκουσαν τις φωνές τους ακολούθησαν και λίγα μέτρα πιο κάτω κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν αλλοδαπό διαρρήκτη.

Πρόκειται, όπως γράφει το protothema.gr για 48χρονο Γεωργιανό, ο οποίος μάλιστα είχε πάνω του τα κοσμήματα της γυναίκας, ενώ οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό και του δεύτερου «ποντικού» συνεχίζονται.