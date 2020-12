Πολιτική

Κεραμέως: Στόχος να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου

Τι είπε η υπουργός Παιδείας για την αγορά υπολογιστή ή tablet και τις αλλαγές σε Πανεπιστήμια και Πανελλαδικές.

Για τα voucher των 200 ευρώ για την αγορά υπολογιστή ή tablet και τις αλλαγές σε Πανεπιστήμια και Πανελλαδικές αναφέρθηκε σε συνέντευξη της η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, ενώ αποκάλυψε θα γίνει και από τι θα εξαρτηθεί το άνοιγμα των σχολείων, τα οποία είναι κλειστά λογω της πανδημίας του κορονοϊού.

Ειδικότερα, η κ. Κεραμέως, μιλώντας στο Mega, αναφέρθηκε στην προσπάθεια πέντε συναρμόδιων υπουργείων για τα Voucher 200 ευρώ που θα δοθούν σε 560.000 μαθητές, φοιτητές και σπουδαστές από 4-24 ετών και θα αφορά την αγορά υπολογιστή ή tablet για την τηλεκπαίδευση.

Πρόκειται για ποσό 112 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί με στόχο «να χτίσουμε πάνω στο κεκτημένο της τηλεκπαίδευσης και το τεράστιο ψηφιακό άλμα που έγινε». Το επόμενο διάστημα θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες για το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει πλατφόρμα και πώς οι επωφελούμενοι θα προμηθευθούν από καταστήματα τον συγκεκριμένο εξοπλισμό.

Η ίδια αναφέρθηκε στις αλλαγές που προωθούνται αναφορικά με τη θεσμοθέτηση ελάχιστης βάσης εισαγωγής από κάθε Πανεπιστημιακό ίδρυμα. Όπως τόνισε μεταξύ άλλων, περιπτώσεις εισαγωγής φοιητών με βαθμό 0,6 στα 20 δεν περιποιεί τιμή στο ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο και η πολιτεία οφείλει να αναβαθμίσει συνολικά το επίπεδο σπουδών.

Η πρόταση που έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο είναι να υπάρξει μια ελάχιστη βάση εισαγωγής, είπε η κ. Κεραμέως διευκρινίζοντας ότι η βάση δεν θα είναι οριζόντια και θα είναι διαφορετική για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα. «Προβλέπεται κάθε πανεπιστημιακό τμήμα να θέτει ως βάση το ποσοστό επί της μέσης επίδοσης όλων των υποψηφίων του συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου» επισήμανε. Ετσι, θα δοθεί «για πρώτη φορά η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να ορίσουν το ακαδημαϊκό προφίλ που θέλουν». Πρόθεση είναι η ελάχιστη βάση εισαγωγής να ισχύσει από το καλοκαίρι.

Επίσης σε συζήτηση έχει τεθεί ακόμη μία αλλαγή – να υπάρχει όριο στις επιλογές που μπορούν να κάνουν οι υποψήφιοι στο μηχανογραφικό.

Το μέτρο είναι υπό συζήτηση και η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι ίσως οι επιλογές να οριστούν περίπου στις 15. Στόχος είναι «να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν συνειδητές επιλογές και να φοιτούν στα τμήματα όσοι πραγματικά θέλουν να φοιτούν εκεί. Ετσι θα εξασφαλίζονται θέσεις για τους φοιτητές που θέλουν να πάνε σε συγκεκριμένα τμήματα».

Σημείωσε εξάλλου ότι προχωρά η προεκλογική δέσμευση για ελεγχόμενη είσοδο στα Πανεπιστήμια, θέμα στο οποίο είναι θετικοί και οι πρυτάνεις. Επίσης σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, προχωρά «η θέσπιση ομάδας προστασίας Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων για να μπει τέλος σε παθογένειες δεκαετιών» και το ακαδημαϊκο περιβάλλον να γίνει πιο ασφαλές.

Ερωτηθείσα σχετικά με την ύλη για τις Πανελλαδικές και αν υπάρχει πρόθεση μείωσης, τόνισε ότι όταν επιστρέψουν οι μαθητές στα σχολεία και τη δια ζώσης εκπαίδευση, θα πρέπει τα σχολεία «να δουν πώς έχει προχωρήσει η ύλη και ενδεχομένως να δουν αν θα χρειαστεί οποιαδήποτε προσαρμογή σε οποιαδήποτε πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Προσαρμογές, εκτός από την ύλη, ενδεχεται να χρειαστούν και σε θέματα όπως το πώς θα αξιολογηθούν οι μαθητές, πώς θα γίνουν τα τετράμηνα και άλλες πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

«Προγραμματισμός μας και επιθυμία μας είναι να ανοίξουν τα σχολεία στις 8 Ιανουαρίου» υπογράμμισε τέλος η κ. Κεραμέως συμπληρώνοντας πως περίπου μία εβδομάδα νωρίτερα από αυτήν την ημερομηνία θα ζητηθεί από τους ειδικούς να υποδείξουν με βάση τα τελευταία επιδημιολογικά στοιχεία τη σύστασή τους. «Θα συμβουλευτούμε τους ειδικούς και θα ληφθούν οι όποιες αποφάσεις». «Ας τηρήσουμε τα μέτρα για να δώσουμε στους ειδικούς να μας δώσουν το πράσινο φως το συντομότερο» κατέληξε.