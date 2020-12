Τεχνολογία - Επιστήμη

Space X: εκτόξευση δορυφόρου για “μυστική αποστολή” κατασκοπείας (βίντεο)

Πρόκειται για την 26η φετινή διαστημική αποστολή από την εταιρεία του Έλον Μασκ.

Στην 26η διαστημική αποστολή για το 2020 προχώρησε το Σάββατο η Space X, του Έλον Μασκ.

Μάλιστα, αυτή ήταν η δεύτερη εκτόξευση δορυφόρου της εταιρείας, μέσα σε μία εβδομάδα.

Αισθηση έχει προκαλέσει τογεγονός ότι ο δορυφόρος προφανώς εκτοξεύθηκε για να έρθει εις πέρας κάποια αποστολή κατασκοπείας για λογαριασμό των ΗΠΑ, καθώς με έγκριση των αρμόδιων εθνικών Αρχών των ΗΠΑ δεν δημοσιοποίηθηκαν οι στόχοι της αποστολής του.