Κοινωνία

Ληστεία με πυροβολισμούς σε επιχειρηματία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενέδρα είχαν στήσει οι ληστές στον επιχειρηματία, από τον οποίο άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό.

(εικόνα αρχείου)

Θύμα ένοπλης ληστείας έπεσε προχθές, 18-12-2020, στις 14:00, ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας στο Κορωπί.

Ειδικότερα, δύο άγνωστοι, που φορούσαν κράνη, οι οποίοι πιθανόν τον παρακολουθούσαν και του είχαν στήσει ενέδρα έξω από την εταιρεία του, στη λεωφόρο Βάρης- Κορωπίου, την ώρα που έμπαινε στο κτίριο τον προσέγγισαν και με την απειλή πιστολιού του άρπαξαν μία τσάντα, που -σύμφωνα με αστυνομική πηγή- περιείχε 120.000 ευρώ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ένας δράστης πυροβόλησε μια φορά στο έδαφος για να τρομάξει τον επιχειρηματία και έτσι τον ακινητοποίησε και του άρπαξε τα χρήματα.

Στη συνέχεια, οι δράστες διέφυγαν με μοτοσικλέτα και αναζητούνται.