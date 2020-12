Οικονομία

Ιδιοκτήτες ακινήτων: οι πέντε διατάξεις του νομοσχεδίου που τους αφορούν

Τι επισημαίνει η ΠΟΜΙΔΑ για εκπρόθεσμες δηλώσεις, ενοίκια, αδήλωτα τετραγωνικά, ρύθμιση χρεών και συνελεύσεις πολυκατοικιών.

Πέντε διατάξεις που αφορούν τους ιδιοκτήτες ακινήτων περιέχει το νομοσχέδιο-σκούπα του Υπουργείου Υγείας με το οποίο ρυθμίζονται επείγοντα θέματα διαφόρων κατηγοριών. Συγκεκριμένα:

Με το άρθρο 54 επεκτείνεται η ρύθμιση περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Ειδικότερα για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από τις 31.12.2014 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική διαπιστωτική πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών, δεν επιβάλλονται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (Α 170) ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α 179). Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Με το άρθρο 59 παρατείνεται το “πάγωμα’ των μισθωμάτων που καταβάλει το Δημόσιο μέχρι 31.12.2021.

Με το άρθρο 91 δίνεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της έγκυρης διεξαγωγής κάθε είδους Γενικών Συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, και όχι με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. Αυτό αφορά πλέον όχι μόνον τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, αλλά επεκτείνεται και σε όλες τις νομικές οντότητες που διέπονται από τον Αστικό Κώδικα, όπως είναι τόσο τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αλλά και όλες οι Γενικές Συνελεύσεις των πολυκατοικιών της χώρας, που συνέρχονται συνήθως στο τέλος ή στην αρχή κάθε ημερολογιακού έτους. Η δυνατότητα αυτή θα ισχύσει μέχρι την 31.3.2021.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τη νέα διάταξη οι Γενικές Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών πολυκατοικιών μπορούν να συγκληθούν και να διεξαχθούν διαδικτυακά με απόφαση των διαχειριστών των πολυκατοικιών, με τη χρήση των πλέον σύγχρονων και πρόσφορων ψηφιακών μέσων για την απομεμακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Με τη χρήση των ίδιων ψηφιακών μέσων λαμβάνονται και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού κάθε πολυκατοικίας περί απαρτίας και λήψης αποφάσεων. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των διαδικασιών.





Με το άρθρο 136 ρυθμίζεται με αίτηση των οφειλετών η εξόφληση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α. σε έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα 20 ευρώ για ιδιώτες και τα 50 ευρώ για επιχειρήσεις.

Με το άρθρο 144 ειδικότερα ορίζεται, όπως είχε ζητήσει εξ αρχής η ΠΟΜΙΔΑ, ότι οι οφειλές δημοτικών τελών αδήλωτων εμβαδών ακινήτων που προέκυψαν μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ, για το διάστημα από 1.1.2020 και μετά, θα καταβληθούν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις (μέσω των λογαριασμών ΔΕΗ κλπ.) με ελάχιστο ποσό κάθε δόσης τα 10 ευρώ για τους ιδιώτες και τα 50 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, αυτεπαγγέλτως και χωρίς αίτηση των οφειλετών.

Με το ίδιο άρθρο θεωρούνται έγκυρες όλες οι δηλώσεις για αδήλωτα τετραγωνικά που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ μέχρι 30.10.2020.