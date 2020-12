Πολιτισμός

Πέθανε ο Σπύρος Μισθός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του γνωστού ηθοποιού.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο σκόρπισε η είδηση πως ο ηθοποιός Σπύρος Μισθός δεν είναι πια στη ζωή.

Ο Σπύρος Μισθός έγινε ιδιαίτερα γνωστός στο ευρύ κοινό ως αστυνομικός στη σειρά «Καλημέρα Ζωή» του Νίκου Φώσκολου στον ΑΝΤ1.

Μια είδηση που έφερε στο φως ο συνάδελφος και καλός του φίλος, Σπύρος Μπιμπίλας.

«Με ένα πολύ άσχημο νέο ξεκινάει η Κυριακή… Τη νύχτα έφυγε από κοντά μας ο καλός μας συνάδελφος που τόσο πολύ είχαμε δουλέψει μαζί μετά από πολύμηνη μάχη με τον καρκίνο , ο εκ των πρωταγωνιστών του Νίκου Φώσκολου ο Σπυρος Μισθος» σημείωσε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Πληροφορούμαστε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στα Γιάννενα. Καλο ταξίδι Σπυράκο μας» συμπλήρωσε.