Αθλητικά

Ο Μέσι ισοφάρισε ρεκόρ του Πελέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αντέδρασε ο Βραζιλιάνος θρύλος της στρογγυλής θέας. Τι έγραψε γα τον "ψύλλο" για την καριέρα του.

Ο Πελέ συνεχάρη τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος ισοφάρισε το ρεκόρ του Βραζιλιάνου θρύλου για τα γκολ με τη φανέλα ενός συλλόγου, αφού ο Αργεντινός επιθετικός έφτασε τα 643 τέρματα με την Μπαρτσελόνα στον χθεσινό αγώνα με τη Βαλένθια.

Ο 33χρονος Μέσι, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με την Μπαρτσελόνα το 2004, σε ηλικία 17 ετών, χρειάστηκε 748 αγώνες για να σημειώσει 643 γκολ, την ώρα που ο Πελέ έφτασε στον ίδιο αριθμό τερμάτων σε 665 επίσημα παιχνίδια για λογαριασμό της Σάντος.

Ο 80χρονος Πελέ έκανε ντεμπούτο στη Σάντος το 1956, σε ηλικία 15 ετών, και αποχώρησε το 1974, έχοντας κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Βραζιλίας και δύο Copa Libertadores.

Ο «βασιλιάς» έγραψε στο Instagram για τον Μέσι: «Όταν η καρδιά σου ξεχειλίζει από αγάπη, είναι δύσκολο να αλλάξεις το δρόμο σου. Όπως εσύ, ξέρω πώς είναι να αγαπάς να φοράς την ίδια φανέλα κάθε μέρα. Όπως εσύ, ξέρω ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από το μέρος που νιώθουμε σαν στο σπίτι μας. Συγχαρητήρια για το ιστορικό ρεκόρ αου, Λιονέλ. Αλλά πάνω απ' όλα, συγχαρητήρια για την όμορφη καριέρα σου στην Μπαρτσελόνα. Ιστορίες όπως οι δικές μας, για το ότι αγαπάμε τον ίδιο σύλλογο για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, δυστυχώς θα είναι όλο και πιο σπάνιες στο ποδόσφαιρο. Σε θαυμάζω πάρα πολύ».