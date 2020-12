Κόσμος

Πορτογαλία: έκρηξη “γκρέμισε” πολυκατοικία

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο κτήριο που κατέρρευσε μερικώς. Τραυματίες και αγνοούμενοι μεταξύ των ενοίκων.

Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί από την μερική κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στη Λισαβόνα έπειτα από έκρηξη, ανακοίνωσε η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία.

Εκπρόσωπός της δήλωσε στο Reuters ότι οι πέντε τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας είναι σοβαρά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ περίπου 50 πυροσβέστες αγωνίζονται για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που έχει προκληθεί στο κτίριο.

Προς το παρόν δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια της έκρηξης, αν και τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι προκλήθηκε σε λέβητα του κτιρίου.

Σύμφωνα με τις αρχές που έσπευσαν στην περιοχή, στο κτίριο αυτό διαμένουν 9 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 2 αγνοούνται.

Οι πυροσβέστες δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να μπουν μέσα στο κτίριο, λόγω του κινδύνου που υπάρχει να καταρρεύσει τελείως.