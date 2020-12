Παράξενα

Σπίτι στολισμένο με δεκάδες χιλιάδες λαμπιόνια (βίντεο)

Περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής έχουν μαγευτεί από το «ξεχωριστό» γιορτινό σκηνικό.

Σε ατραξιόν για ντόπιους και περαστικούς έχει μετατραπεί ένα διώροφο σπίτι στην Ουγγαρία.

Ο ιδιοκτήτης του το έχει στολίσει, μέσα και έξω, με φωτεινές φιγούρες και με δεκάδες χιλιάδες λαμπιόνια για τα Χριστούγεννα.

Ο ένοικος του ζούσε για χρόνια στις ΗΠΑ, όπου υπάρχει παράδοση σε ανάλογους στολισμούς.