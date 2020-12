Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί για συνταγογράφηση των τεστ ετοιμάζουν “κλήρωση για τυχερούς”

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ με αφορμή τα τεστ για τον κορονοϊό. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως «αντί η κυβέρνηση να προχωρήσει επιτέλους στη συνταγογράφηση και αποζημίωση των τεστ για όλους τους πολίτες, ετοιμάζεται να βάλει σε κλήρωση με διαδικτυακή υποβολή αίτησης ποιοι θα είναι οι 12.000 «τυχεροί» που θα μπορούν να κάνουν δωρεάν τεστ».

Παράλληλα,σημειώνει ότι «με τον τρόπο αυτό, θα συνεχίσει η στρεβλή εικόνα για τη διασπορά στην κοινότητα, αφού έτσι αποκλείονται ουσιαστικά όλες οι ομάδες υψηλής ευαλωτότητας, όπως ηλικιωμένοι, οι κοινότητες Ρομά, οι άστεγοι, πρόσφυγες και πολλοί άλλοι».

«Με 3.500 νεκρούς σε ενάμισι μήνα, την πανδημία εκτός ελέγχου και το ΕΣΥ υπό κατάρρευση, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι άλλο πρέπει να γίνει για να κάνει η κυβέρνηση το αυτονόητο που ζητά η Επιτροπή από την πρώτη μέρα: Συνταγογράφηση και αποζημίωση των τεστ για όλους τους πολίτες, και στοχευμένους προληπτικούς ελέγχους σε ομάδες πληθυσμού υψηλής επικινδυνότητας. Ώστε να ξέρουν επιτέλους οι ειδικοί όλα τα δεδομένα και να μην αναγκάζονται να κάνουν εισηγήσεις για τη διαχείριση της πανδημίας στα τυφλά», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την ίδια ώρα, εξαιρετικά ανησυχητικά για την προεργασία που έχει υπάρξει σχετικά με τον εμβολιασμό είναι τα συντριπτικά ποσοστά άρνησης των υγειονομικών να κάνουν το εμβόλιο. Όπως αποκαλύπτει ο ΑΝΤ1, υπάρχουν νοσοκομεία της χώρας που αυτοί που αρνούνται τον εμβολιασμό υπερβαίνουν αυτούς που δηλώνουν ότι θα συμμετέχουν.

«Όταν οι ίδιοι οι υγειονομικοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα απέναντι στην πανδημία εκφράζουν επιφυλάξεις απέναντι στο εμβόλιο, τότε οι δικές μας επιφυλάξεις είναι απλώς σταγόνα στον ωκεανό», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.