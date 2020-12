Κόσμος

Μακρόν: Το ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

Η σημερινή επίσημη ενημέρωση από το Προεδρικό Μέγαρο της Γαλλίας για την κατάσταση της υγείας του Γάλλου Προέδρου.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, που διαγνώστηκε θετικός στη νόσο Covid-19 την Πέμπτη, βρίσκεται σήμερα «σε σταθερή κατάσταση» σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, έγινε γνωστό από το Ελιζέ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Η κατάσταση της υγείας του προέδρου της Δημοκρατίας είναι σταθερή σε σχέση με χθες », διαβεβαίωσε το Ελιζέ, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Με συμπτώματα όπως βήχας και κόπωση, ο Εμανουέλ Μακρόν απομονώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην επίσημη κατοικία Λα Λαντέρν, στις Βερσαλλίες. Η γαλλική προεδρία είχε κάνει χθες λόγο για μια «σταθερή κατάσταση της υγείας» του Γάλλου προέδρου σε σύγκριση με την Παρασκευή και «καθησυχαστικά» αποτελέσματα εξετάσεων, σε ένα σύντομο ανακοινωθέν, που υπέγραφε ο γιατρός Ζαν Κριστόφ Περοσόν, ο αρχίατρος της προεδρίας της Δημοκρατίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, που παραδέχθηκε την Παρασκευή ότι ακολουθεί μια «χαλαρότερη» δραστηριότητα λόγω της ασθένειάς του, είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αλγερίας Αμπντελμαντζίντ Τεμπούν και τον Σέρβο ομόλογό του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.