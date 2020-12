Υγεία - Περιβάλλον

“Καμπανάκι” ΠΟΥ για τη μετάλλαξη του κορονοϊού

Έκκληση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία προς τα μέλη του. Πού έχει εντοπιστεί το νέο στέλεχος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλεί τα μέλη του στην Ευρώπη να «ενισχύσουν τους ελέγχους τους» λόγω της νέας μετάλλαξης του κορονοϊού που κυκλοφορεί στη Βρετανία, επισήμανε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο το παράρτημα του ΠΟΥ στην Ευρώπη.

Εκτός της βρετανικής επικράτειας, κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Δανία (9), όπως και στην Ολλανδία και την Αυστραλία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που συστήνει στα μέλη του να «ενισχύσουν τις ικανότητές τους προσδιορισμού της αλληλουχίας» του ιού, μέχρι να μάθουν περισσότερα για τους κινδύνους που θέτει η μετάλλαξη, επισήμανε μια εκπρόσωπος τύπου του ΠΟΥ Ευρώπης.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, εκτός των «προκαταρκτικών ενδείξεων ότι η μετάλλαξη θα μπορούσε να είναι περισσότερο μεταδοτική», η μετάλλαξη «θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα ορισμένων διαγνωστικών μεθόδων», σύμφωνα πάντα με «προκαταρκτικές πληροφορίες».

Αντιθέτως, δεν υπάρχει «καμία απόδειξη μιας αλλαγής της βαρύτητας της νόσου», ακόμα κι αν αυτό το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο ερευνών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα δώσει περισσότερες πληροφορίες μόλις έχει μια «σαφέστερη εικόνα των χαρακτηριστικών αυτής της μετάλλαξης», τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ευρώπη, ερωτηθείσα από το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Στην Ευρώπη, όπου η μετάδοση είναι αυξημένη και έχει εξαπλωθεί, οι χώρες πρέπει να ενισχύσουν τις διαδικασίες τους ελέγχου και πρόληψης», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο ΠΟΥ συστήνει «σε όλες τις χώρες να αυξήσουν τις ικανότητές προσδιορισμού της αλληλουχίας του ιού Sars-Cov-2 όταν είναι δυνατό και να μοιραστούν τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο, ιδίως εάν ανιχνεύονται οι ίδιες προβληματικές μεταλλάξεις».

Εκτός των τριών χωρών που εντόπισαν στο έδαφός τους το στέλεχος που προέρχεται από τη Βρετανία, «διάφορες άλλες χώρες ενημέρωσαν τον ΠΟΥ για άλλες μεταλλάξεις που φέρουν ορισμένες γενετικές αλλαγές στη βρετανική μετάλλαξη», ιδίως μια μετάλλαξη που ονομάζεται "N501Y".

Η Νότια Αφρική, που ενημέρωσε επίσης για μια προβληματική μετάλλαξη την Παρασκευή, θεωρεί πως αυτή η μετάλλαξη "N501Y" ευθύνεται για έναν μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων.

Η χώρα «διεξάγει επιπλέον έρευνες για να κατανοήσει καλύτερα τη σύνδεση», υπογραμμίζει ο ΠΟΥ.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επικοινώνησαν σήμερα για να συζητήσουν τη νέα μετάλλαξη του κορονοϊού που κυκλοφορεί στη Βρετανία κι η οποία οδήγησε ευρωπαϊκές χώρες να αναστείλουν τις πτήσεις τους, έγινε γνωστό από το Ελιζέ.

Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας και οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν το θέμα, την ώρα που η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ιταλία ανακοίνωσαν την αναστολή των πτήσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο.