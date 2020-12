Κοινωνία

Χαρδαλιάς από Ελευσίνα: να είμαστε ένα βήμα μπροστά από την πανδημία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυτοψία στη δυτική Αττική έκανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, συνοδεία του προέδρου του ΕΟΔΥ. Το μήνυμα Χαρδιαλιά για τα μέτρα.

Στην Ελευσίνα έφτασε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα για να επισκεφθούν τον χώρο όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test). Οι κύριοι Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας είχαν επικοινωνία με τον αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής και με τοπικούς φορείς ώστε να ενημερωθούν για την εξέλιξη των μέτρων που έχουν παρθεί στους δήμους Ασπροπύργου, Ελευσίνας και Μάνδρας-Ειδυλλίας καθώς και για την τήρησή τους.

Ο κ. Χαρδαλιάς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην προσπάθεια που γίνεται από την έναρξη της πανδημίας, με γνώμονα πάντα τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα οποία τίθενται υπόψιν των επιδημιολόγων και με βάση αυτά λαμβάνονται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Όπως ανέφερε με τον ίδιο τρόπο κινήθηκαν και στη Δυτική Αττική. «Αντιλαμβάνομαι τις συζητήσεις που γίνονται πέριξ και τους μετά Χριστόν προφήτες αλλά κάποια στιγμή με νηφαλιότητα, με ψυχραιμία πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι είναι ένα εθνικό θέμα που πρέπει όλη η κριτική που υπάρχει να είναι με βάση το πραγματικό αποτέλεσμα. Δεν λειτουργούμε με βάση τη διαίσθησή μας λειτουργούμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία που έχουμε. Κάθε μέρα λοιπόν, δυο φορές την ημέρα, υπάρχουν τεχνικές συσκέψεις, υπάρχουν συγκεκριμένα πληροφοριακά συστήματα, συγκεκριμένοι αλγόριθμοι που μας δείχνουν πράγματα, υπάρχουν red flags που βγαίνουν και βάση αυτών προχωράμε σε ποιοτικές αναλύσεις σε όλη τη χώρα» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς.

Ερωτηθείς για το ποια είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στους δήμους αυτούς της Δυτικής Αττικής ύστερα από την εφαρμογή αυστηρότερου lockdown εδώ και τρεις μέρες ο κ. Χαρδαλιάς σχολίασε ότι «όλο το στοχευμένο testing που χει γίνει και όλες οι πρωτοβουλίες που έχουμε πάρει δείχνουν ότι δεν έχουμε μεγάλη διασπορά. Τα δεδομένα ήταν πολύ συγκεκριμένα, εξήγησα τους λόγους που αναγκαστήκαμε και πήγαμε άμεσα σε lockdown στην περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε ένα βήμα μπροστά από την πανδημία». Σχετικά με το αν θα υπάρξουν κι άλλες περιοχές που θα εφαρμοστούν αυστηρότερα μέτρα μέχρι τα Χριστούγεννα ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν ξέρουν τι θα συμβεί μέχρι τα Χριστούγεννα καθώς κάθε μέρα αξιολογούν την κάθε περιοχή σε όλη την Ελλάδα ξεχωριστά.