Αθλητικά

Πρωταθλητής χειμώνα ο Ολυμπιακός

Οι "ερυθρόλευκοι" δεν δυσκολεύτηκαν κόντρα στην ΑΕΛ, στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης".

O Ολυμπιακός δεν είχε όρεξη για χριστουγεννιάτικα δώρα και με το επιβλητικό 5-1 επί της ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης» έκλεισε το 2020 θριαμβευτικά στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής.

Οι Πειραιώτες μπήκαν δυνατά στο ματς για να βρουν το γκολ, με τον Φορτούνη στο 5’ να έχει κακό τελείωμα, ενώ στο 18’ ο Μπρούμα αστόχησε από καλή θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» έμεναν ψηλά και πίεζαν απέναντι σε μια ΑΕΛ που αμυνόταν μαζικά με διπλή ζώνη άμυνας.

Τελικά, το 1-0 έγινε στο 25’. Ο Ραφίνια σέντραρε από δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, ο Ελ Αραμπί με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι γύρισε την μπάλα και ο Σουντανί με κοντινή κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Μετά το γκολ, οι γηπεδούχοι πλησίασαν και σε ένα δεύτερο, με τον Μπάιτς στο 31’ να αποκρούει την κοντινή κεφαλιά του Μπρούμα.

Οι «βυσσινί» παραλίγο να απαντήσουν στο 32’ με τον Σα να βγάζει σε κόρνερ με τρομερή εκτίναξη το σουτ του Ηλιάδη. Με το που εκτελέστηκε το κόρνερ ο Μιχαήλ πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο αμαρκάριστος Πινακάς με δεύτερη κεφαλιά νίκησε τον Σα για το 1-1.

H ΑΕΛ δεν χάρηκε πολύ την ισοφάριση. Στο 40’ από λάθος γύρισμα αμυντικού, ο Φορτούνης πρόλαβε την έξοδο του Μπάιτς και γύρισε στον Ελ Αραμπί που σε κενή εστία έγραψε το 2-1. Το ημίχρονο τελείωσε με τον Ολυμπιακό να έχει 12 τελικές, όντας κυρίαρχος στο ματς.

Ο Μαρτίνς έκανε αλλαγές λίγο μετά την έναρξη του β’ μέρους, με τους Ανδρούτσο και Μασούρα να μπαίνουν στις θέσεις των Σουντανί και Ραφίνια.

Στο 65’ ο Φορτούνης πέρασε στον Μπρούμα, που μέσα την περιοχή και δεξιά έκανε διαγώνια πάσα και ο Μασούρας με πλασέ κοντά στο αριστερό δοκάρι έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 3-1. Ο ορεξάτος Μπρούμα χρίστηκε και σκόρερ στο 79’. Ο Πορτογάλος εξτρέμ βγήκε στην κόντρα και στο τετ-α-τετ νίκησε τον Μπάιτς για το 4-1.

Το ματς ήταν ούτως ή άλλως διαδικαστικό, με τον Μαρτίνς να ξεκουράζει και Φορτούνη, Καμαρά (μπήκαν Τιάγκο Σίλβα και Κάιπερς). Στο 84’ από γύρισμα του Μπρούμα από αριστερά, ένας αμυντικός της ΑΕΛ έστειλε την μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Μπάιτς, ενώ δυο λεπτά μετά την ίδια κατάληξη είχε το και το πλασέ του Μασούρα. Το τελικό 5-1 διαμόρφωσε στο 88’ ο Ελ Αραμπί από την ασίστ του Μασούρα.