Ασέλγεια σε 14χρονη: Συμμαθητής της μιλά αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Απολογούνται, την Δευτέρα, οι επτά ανήλικοι που κατηγορούνται για την ασέλγεια.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Περαίας στη Θεσσαλονίκη από την υπόθεση ασέλγειας σε βάρος 14χρονης.

Συμμαθητής της νεαρής κοπέλας μιλά στην κάμερα του ΑΝΤ1 για την πρωτοφανή καταγγελία: "Ήμασταν μαζί δημοτικό και γυμνάσιο γνώριζα και τα παιδιά. Αραζαν εδώ πέρα ήταν το στέκι τους. Τρόμαξα δεν μπορούσε να το χωρέσει το μυαλό μου γιατί εδώ που είμαστε μια μικρή κωμόπολη έγινε όλο αυτό"

Η 14χρονη κατήγγειλε ότι έζησε τον εφιάλτη στα χέρια των επτά ανηλίκων σε εγκαταλελειμμένο κτίριο για το οποίο όπως τονίζουν οι κάτοικοι είναι "ιδιαίτερα κακοφημο".

Οι επτά ανήλικοι φερομενοι ως δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακούργηματος και θα απολογηθούν αύριο ενώπιον του εισαγγελέα Θεσσαλονίκης.