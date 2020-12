Κοινωνία

Πολίτης περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς “συνέλαβε” διαρρήκτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διάρρηξη, μέρα μεσημέρι, σε διαμέρισμα στην Αργυρούπολη.

Της Αντιγόνης Θάνου

Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, γύρω στις 2 το μεσημέρι δυο διαρρήκτες εισβάλλουν σε διαμέρισμα στην οδό Στέφανου Σαράφη, στην Αργυρούπολη για να το αδειάσουν.

Τα σχέδια τους, ωστόσο, άλλαξαν αφού ο ένας εξ αυτών πιάστηκε σαν ποντικός στην... φάκα, λέει ο Δημήτρης Αναγνωστόπουλος ακριβώς από κάτω από το διαμέρισμα διαθέτει κατάστημα.

Μόλις τους είδε, τους κυνήγησε και έπιασε τον έναν από τους δυο. Ο ίδιος, λέει στον ΑΝΤΕΝΝΑ ότι αρχικά φοβήθηκε αλλά χωρίς δεύτερη σκέψη τους κυνήγησε: "Τον είδα την στιγμή που έβγαινε από την πολυκατοικία και ήμουν με έναν φίλο μου και μου λέει ξεκινά και έρχομαι από πίσω με το μηχανάκι. Τον ρίξαμε κάτω και μετά μαζεύτηκε και κοσμος , ήρθε και η Αστυνομία".

Η ιδιοκτήτρια εκείνη την ώρα επέστρεφε και μόλις άνοιξε την πόρτα της επιτέθηκαν και την απείλησαν: "Όταν μπήκε η ιδιοκτήτρια ήταν μέσα οι κλέφτες την απείλησαν να την χτυπήσουν την έσπρωξαν και έφυγαν", προσθέτει ο κ. Αναγνωστόπουλος

Μέσα σε λίγα λεπτά, "κινητοποιήθηκε" όλη η γειτονιά ώστε να «πιαστούν» τους διαρρήκτες. Κάτοικοι εκφράζουν τον φόβο τους για της διαρρήξεις μέρα μεσημέρι.

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται για τον εντοπισμό και του δεύτερου διαρρήκτη.