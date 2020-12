Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Μετάλλαξη: Κλείνουν τα σύνορά τους με το Ηνωμένο Βασίλειο οι χώρες

Η μία μετά την άλλη ανακοινώνουν τη διακοπή των πτήσεων προς το Ηνωμένο Βασίλειο. «Εκτός ελέγχου» το νέο στέλεχος, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας.

Συναγερμός έχει σημάνει τόσο στη Βρετανία για τη μετάλλαξη του κορονοϊού που έχει διαγνωστεί σε ασθενείς.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Ματ Χάνκοκ δήλωσε σήμερα πως το νέο στέλεχος του κορονοϊού ήταν «εκτός ελέγχου», προκειμένου να δικαιολογήσει την επιβολή της καραντίνας στο Λονδίνο και σε ένα τμήμα της Αγγλίας, η οποία θα μπορούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, να διαρκέσει εωσότου τα εμβόλια καταστούν ευρύτερα διαθέσιμα.

Εκτός της βρετανικής επικράτειας, κρούσματα έχουν καταγραφεί στη Δανία (9), όπως και στην Ολλανδία και την Αυστραλία, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που συστήνει στα μέλη του να «ενισχύσουν τις ικανότητές τους προσδιορισμού της αλληλουχίας» του ιού, μέχρι να μάθουν περισσότερα για τους κινδύνους που θέτει η μετάλλαξη, επισήμανε μια εκπρόσωπος τύπου του ΠΟΥ Ευρώπης, που κάλεσε τις κυβερνήσεις να ενισχύσουν τους ελέγχους τους.

Την ίδια ώρα, η μία μετά την άλλη, οι χώρες διακόπτουν τις πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετά την Ολλανδία, το Βέλγιο και την Ιταλία που έκαναν επίσημες ανακοινώσεις και η Αυστρία βρίσκεται προ των πυλών για διακοπή των πτήσεων από και προς τη Βρετανία, ενώ η Ισπανία ζήτησε από τις Βρυξέλλες μια «συντονισμένη» απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λίγο αργότερα ο Σαρλ Μισέλ συγκάλεσε τηλεδιάσκεψη με τα κράτη -μέλη για τη συζήτηση του θέματος και τη λήψη αποφάσεων.

Η Γερμανία δεν έχει ανιχνεύσει το νέο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίσθηκε στην Βρετανία, δήλωσε ο γερμανός υπουργός Υγείας Γενς Σπαν στην γερμανική τηλεόραση ARD

«Η μετάλλαξη δεν έχει ανιχνευθεί στην Γερμανία», δήλωσε ο Γενς Σπαν προσθέτοντας ότι όλες οι πτήσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο διακόπτονται από τα μεσάνυχτα. «Αλλά φυσικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπ΄όψιν τις πληροφορίες από την Βρετανία»., πρόσθεσε.

Η Ιρλανδία διακόπτει τις αεροπορικές της συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο για διάστημα «τουλάχιστον» 48 ωρών από τα μεσάνυχτα εξαιτίας της κυκλοφορίας του στελέχους του κορονοϊού που εντόπισαν οι βρετανικές αρχές και θεωρείται περισσότερο μεταδοτικό, ανακοίνωσε η ιρλανδική κυβέρνηση. «Οι πτήσεις απαγορεύονται για τουλάχιστον 48 ώρες», ανακοίνωσε η ιρλανδική κυβέρνηση. Οι θαλάσσιες συνδέσεις παραμένουν σε λειτουργία.

Η Γαλλία διακόπτει από τα μεσάνυχτα κάθε μετακίνηση προερχόμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο για 48 ώρες, ανακοινώθηκε από το πρωθυπουργικό γραφείο. Η 48ωρη διακοπή θα χρησιμοποιηθεί ώστε να συμφωνηθεί σε συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους νέο καθεστώς διαγνωστικών ελέγχων πριν από το άνοιγμα των συνόρων με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Βουλγαρία διακόπτει από τα μεσάνυχτα και μέχρι τις 31 Ιανουαρίου την πτήσεις από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο, για να αποτραπεί η είσοδος του στελέχους του ιού στο οποίο αναφέρονται οι βρετανικές αρχές, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Αρχικά, το βουλγαρικό υπουργείο Υγείας είχε αποφασίσει να επιβάλει καραντίνα 10 ημερών στα άτομα που προέρχονταν από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έπειτα από σύσκεψη αποφασίσθηκε να διακοπούν οι πτήσεις.

Στην Ελλάδα ανακοινώθηκε, μετά από έκτακτη σύσκεψη ότι όσοι έρχονται από αύριο από το Ηνωμένο Βασίλειο, θα παραμένουν σε δεκαήμερη καραντίνα.