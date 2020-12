Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Τι έδειξαν τα rapid tests σε Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και Μάνδρα

Συνολικά, την Κυριακή, διενεργήθηκαν 2617 δωρεάν έλεγχοι σε διάφορες περιοχές ανά την χώρα

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, διενεργήθηκαν 2.617 rapid testw από τα οποία ανευρέθησαν 23 κρούσματα (0,88%). Τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων αφορούν σε 11 άνδρες και 12 γυναίκες.

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας, δημοτικό parking

Πραγματοποιήθηκαν 663 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,60%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ελευσίνας, Δημοτικό Ιατρείο Μαγούλας

Πραγματοποιήθηκαν 340 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,18%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Μάνδρας,-Ειδυλλίας Πλατεία Γκλιάτη

Πραγματοποιήθηκαν 327 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου, Οικισμός Ρομά Νεόκτιστα

Πραγματοποιήθηκαν 101 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δυτικής Αττικής: Δήμος Ασπροπύργου, Οικισμός Ρομά, Νέα Ζωή

Πραγματοποιήθηκαν 112 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (3,57%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Νεάπολη

Πραγματοποιήθηκαν 79 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (5,06%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Εράτυρα

Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σποράδων: Σκιάθος

Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Φύλλου, Δήμος Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 132 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,76%). Αφορά σε γυναίκα 88 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Σελλάνων, Δήμος Παλαμά

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κορινθίας: Επαρχιακή Οδός Γουρά-Φενέου

Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Μανδράκι Ρόδου

Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1%). Αφορά σε άνδρα 53 ετών.

ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία

Πραγματοποιήθηκαν 360 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (0,83%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Φθιώτιδας: Αγ. Γεώργιος Τυμφρηστού

Πραγματοποιήθηκαν 60 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Ποσειδώνιο

Πραγματοποιήθηκαν 81 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,47%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Καυτατζόγλειο

Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.