Αθλητικά

ΑΕΚ - Άρης: Νίκησε όταν... σοβαρεύτηκε η Ένωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο "Δικέφαλος" έφτασε τις 21 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Η ΑΕΚ διεύρυνε στο ΟΑΚΑ το εν Ελλάδι αήττητό της, πανηγυρίζοντας την έβδομη νίκη σε ισάριθμες αναμετρήσεις της στη Basket League. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 84-67 του Άρη, για την 8η αγωνιστική της Α1 Ανδρών, υποχρεώνοντας τους Θεσσαλονικείς στην τέταρτη ήττα τους σε επτά αναμετρήσεις.

Με εξαίρεση το αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο (15-16), οι «κιτρινόμαυροι» βρήκαν ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνά τους και με επιμέρους σκορ 27-15 στη δεύτερη περίοδο, πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +11 (42-31).

Χωρίς να χάσει διάρκεια στην άμυνα, η ΑΕΚ κράτησε τον Άρη κάτω από τους 20 πόντους στο τρίτο και το τέταρτο δεκάλεπτο, φτάνοντας άνετα στο τελικό 84-67.

Η κυριαρχία στα επιθετικά ριμπάουντ (13) και η άμυνα, που υποχρέωσε σε 19 λάθη τον Άρη, κάλυψαν το κενό της Ένωσης από τα 6.75 (είχε μόλις 3/15 τρίποντα).

Πρώτος σκόρερ των νικητών, που αγωνίστηκαν χωρίς τον τραυματία Μάρκους Σλότερ και έχασαν στο 5΄ τον Μόουζες Κίνγκσλεϊ με διάστρεμμα, ο Κιθ Λάνγκφορντ με 16 πόντους, ενώ από τους Θεσσαλονικείς ξεχώρισε ο Μάριο Τσάλμερς, επίσης με 16.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 42-31, 63-48, 84-67

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Παπαθεοδώρου): Λάνγκφορντ 16, Γιάνκοβιτς 2, Χρυσικόπουλος 13 (2), Γκίκας 7, Κίνγκσλεϊ, Μορέιρα 14, Ματσιούλις 10, Κατσίβελης 9 (1), Ζήσης 11, Μωραΐτης, Μαυροειδής 2, Ρογκαβόπουλος

ΑΡΗΣ (Καμπερίδης): Σούλερ 4, Χαριτόπουλος 4, Κουζέλογλου 13, Τσάλμερς 16 (4), Ντεκόζι 8, Σταμάτης 6 (1), Σλαφτσάκης 6, Φλιώνης 7 (1), Σιδηροηλίας, Καλαϊτζίδης, Γεωργάκης 2, Λιτλ 1