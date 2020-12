Υγεία - Περιβάλλον

Η απάντηση της Κομισιόν στον ΑΝΤ1 για τις “ανεπαρκείς δόσεις εμβολίων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αφορμή το σχετικό δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Spiegel.

Της Μαρίας Αρώνη

Σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια και με αφορμή το δημοσίευμα του Spiegel, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για θέματα υγείας, Στέφαν ντε Κερσμάκερ επισημαίνει στον ΑΝΤ1 τα εξής:

Σκοπός της στρατηγικής της ΕΕ για τα εμβόλια είναι να αναπτύξει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο υποψηφίων εμβολίων που, όταν βρεθούν αποτελεσματικά και ασφαλή από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, θα επιτρέψουν τον εμβολιασμό μεγάλου μέρους του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Η Κομισιόν έχει συνάψει συμφωνίες με διαφορετικές εταιρείες που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες, για να αυξήσει τις πιθανότητες ανάπτυξης εμβολίου που θα ήταν ασφαλές, αποτελεσματικό και προσιτό. Οι διαπραγματεύσεις με τις εταιρείες αυτές διεξήχθησαν πριν από την έναρξη των κλινικών δοκιμών, όταν ακόμα δεν υπήρχε η βεβαιότητα ότι κάποιος από τους υποψήφιους για εμβόλια θα ήταν αποτελεσματικός και ασφαλής.

Η Επιτροπή σχεδίασε και εφάρμοσε αυτήν τη στρατηγική μετά από ισχυρή πολιτική εντολή των κρατών μελών, βάσει της αρχής ότι μια κοινή δράση είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός εμβολίων για την ΕΕ.

Εάν ένα κράτος μέλος ενδιαφέρεται να λάβει περισσότερες δόσεις ενός συγκεκριμένου εμβολίου, πέραν των δόσεων που έχουν ήδη δεσμευτεί βάσει της υφιστάμενης συμφωνίας προαγοράς, το κράτος μέλος είναι ελεύθερο να τα αγοράσει, στο βαθμό που αυτό δεν επηρεάζει την παράδοση των δόσεων που έχουν δεσμευτεί βάσει των Συμφωνιών Προαγοράς. Σε αυτό το πλαίσιο είναι σημαντικό να τονιστεί ότι μία από τις κατευθυντήριες αρχές της στρατηγικής για τα εμβόλια είναι η αποφυγή παράλληλων διαπραγματεύσεων, καθώς αυτό θα υπονόμευε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εξασφαλίσει για τις χώρες της ΕΕ συνολικά 1,4 δις δόσεις εμβολίου με τη δυνατότητα να ζητηθούν άλλες 760 εκατ. δόσεις εμβολίου.

Αναλυτικά:

Pfizer/ΒionTech: 200 εκατ. δόσεις +100 εκατ.

Moderna: 80 εκατ. δόσεις + 80 εκατ.

Astra Zeneca: 300 εκατ. δόσεις +100 εκατ.

CureVac: 225 εκατ. δόσεις +180 εκατ. δόσεις

Sanofi/GSK: 300 εκατ. δόσεις

Janssen Pharmaceutica NV: 200 εκατ. δόσεις + 200 εκατ.

Τέλος, με την Novavax αναμένεται η υπογραφή της συμφωνίας για 100 εκατ. δόσεις + 100 εκατομμύρια.