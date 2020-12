Κοινωνία

Ένταση και επεισόδια στον Ασπρόπυργο από αρνητές του κορονοϊού (βίντεο)

Αρνητές του κορονοϊού προκάλεσαν επεισόδια και έβαλαν φωτιές σε κάδους στον Ασπρόπυργο.

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα στον Ασπρόπυργο, όταν ομάδα περίπου 60 νεαρών, εκ των οποίων οι περισσότεροι ανήλικοι, που εμφανίζονται ως αρνητές του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα για την πανδημία, επιτέθηκαν στις αστυνομικές δυνάμεις που πήγαν για να διαλύσουν συγκέντρωση, ενώ ένα άτομο προσήχθη στην Ελευσίνα γιατί αρνήθηκε να συμμορφωθεί στους κανόνες για την προστασία από την Covid-19.

Στον Ασπρόπυργο, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, γύρω στις 18:00, μια ομάδα περίπου 20 παιδιών πέταξαν πέτρες σε ένα περιπολικό στη συμβολή της λεωφόρου ΝΑΤΟ με την οδό Κορυτσάς, χωρίς να προκαλέσουν ζημιές.

Αμέσως μετά απομακρύνθηκαν, αλλά περίπου μία ώρα αργότερα άρχισαν να συγκεντρώνονται και πάλι στο σημείο, όπου επιτέθηκαν με πέτρες στις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εκεί, χωρίς και πάλι να προκληθούν ζημιές.

Γύρω στις 20:00, οι συγκεντρωθέντες που ανέρχονταν περίπου στα 100 άτομα, άναψαν φωτιά σε έναν κάδο και πέταξαν βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς και πάλι τραυματισμούς ή ζημιές.

Οι αστυνομικοί απώθησαν τους νεαρούς, οι οποίοι σκορπίστηκαν, αλλά δεν απομακρύνθηκαν και βρίσκονται στην περιοχή, όπου έχουν ανάψει φωτιές σε κάδους, χωρίς όμως να σημειώνονται επεισόδια προς το παρόν.

Νωρίτερα, στην πλατεία Ηρώων στην Ελευσίνα οι αστυνομικοί που είχαν μεταβεί στο σημείο, καθώς υπήρχε στο διαδίκτυο κάλεσμα προς τους αρνητές του ιού να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση, προσήγαγαν ένα άτομο το οποίο δεν φορούσε μάσκα, δεν είχε στείλει SMS και γενικώς δεν είχε τηρήσει κανέναν κανόνα για την έξοδο του.

Στην πλατεία δεν προσήλθαν άτομα σε ανταπόκριση του καλέσματος, εκτός από τον συγκεκριμένο άνδρα, ο οποίος μάλιστα ήταν εριστικός προς τους αστυνομικούς και αντιστάθηκε.