Ο Ηλίας Μόσιαλος για την μετάλλαξη του κορονοϊού και την δράση του εμβολίου

Τι λέει ο καθηγητής του στο London School of Economics για το νέο στέλεχος του κορονοϊού που έχει προκαλέσει διεθνή συναγερμό.

Δεν υπάρχει έως τώρα λόγος ανησυχίας για τη χρήση των εμβολίων λόγω του νέου στελέχους του κορονοϊού που εντοπίσθηκε στη Βρετανία, κυρίως στη νότια Αγγλία, σύμφωνα με τον Ηλία Μόσιαλο, καθηγητή πολιτικής της υγείας στο London School of Economics. Ακόμη κι αν ο ιός μεταλλαχθεί σε πιο ανθεκτική μορφή, τα εμβόλια μπορούν να τροποποιηθούν για να είναι εκ νέου αποτελεσματικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο με το εμβόλιο της γρίπης, επισημαίνει σε ανάρτηση του στο Facebook.

Σύμφωνα με τους Βρετανούς ειδικούς, των οποίων παραθέτει απόσπασμα της σχετικής επιστημονικής έκθεσης (με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου), «σε αυτή τη φάση, δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε από τις μεταλλάξεις του υπό εξέταση θα επηρεάσει την αποτελεσματικότητα του εμβολίου».

Υπάρχει πάντως μια απλή ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί, σύμφωνα με τον κ. Μόσιαλο: έχει αλλάξει η συμπεριφορά του ιού; Όπως επισημαίνει, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πολύ νωρίς και δεν γνωρίζουμε ακόμα. Είναι κάτι που πρέπει να παρακολουθείται πολύπλευρα, ώστε να κατανοήσουμε την εμφάνιση και τη διασπορά, καθώς και την επιρροή στη συμπεριφορά του ιού. «Δεν σημαίνει δηλαδή πως ο ιός θα γίνει απαραίτητα πιο μεταδοτικός ή πιο μολυσματικός ή πιο επικίνδυνος. Οι ιοί αλλάζουν», υπογραμμίζει.

«Υπάρχουν ήδη», προσθέτει, «διάφορα στελέχη του ιού που κυκλοφορούν, χωρίς όμως πραγματική συνέπεια. Δεν γνωρίζουμε όλες τις πιθανές αλλαγές, αλλά τις παρακολουθούμε κατά το δυνατόν πιο στενά. Και ο λόγος που δεν το γνωρίζουμε, είναι γιατί δεν γίνεται ανάλυση της γενετικής αλληλουχίας, στο γενετικό υλικό του ιού που φέρει κάθε φορέας που έχει κολλήσει. Είναι, λοιπόν, σημαντικό να μελετηθούν οι αλλαγές, για να διαπιστωθεί πειραματικά και να επιβεβαιωθεί κλινικά το αν επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς του ιού».

Το νέο στέλεχος του ιού έχει πολλαπλές αλλαγές, οι οποίες είναι σημαντικό να διαπιστωθεί πειραματικά και να επιβεβαιωθεί κλινικά αν επηρεάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς του ιού, όπως λένε οι ερευνητές του Covid-19 Genomics UK (Cog-UK) που εντόπισαν και παρακολουθούν το νέο στέλεχος.